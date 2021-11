BR24live,10.30 Uhr: Spahn und Wieler zur aktuellen Corona-Lage

Booster-Impfung: Wer kann? Wer darf? Wer soll?

Viel Hoffnung wird von Medizin und Politik aktuell in eine dritte Impfdosis gesetzt. Hier herrscht allerdings auch viel Unklarheit. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich in ihrer Empfehlung aktuell dafür aus, nur über 70-Jährige, Menschen mit Immunschwäche und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen mit einer Booster-Dosis zu impfen. Die Politik stellte in den vergangenen Tagen und Wochen allerdings klar: Jeder, der eine Auffrischimpfung möchte, soll diese auch bekommen.

Vor Bund-Länder-Treffen: 2G und eine Impfpflicht für bestimmte Berufe?

Spannend wird sicherlich, welche Appelle Spahn und Wieler in Richtung der Ministerpräsidentenkonferenz, die nächste Woche stattfinden soll, richten werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der immer wieder auf ein solches Treffen drängte, sagte in Richtung Bund: "Man kann bei einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren". Er forderte deshalb eine Impfpflicht für Pflegeberufe. Außerdem ist eine flächendeckende Ausweitung der 2G-Regel im Gespräch.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Welche Maßnahmen und Beschränkungen kommen in nächster Zeit auf die Bürger zu? Wie sehen die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie aus?

BR24live überträgt die Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler ab 10.30 Uhr live.