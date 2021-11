Spahn und Wieler: Impfen und Boostern alleine reichen nicht mehr

5.000 Euro plus X für Beschäftigte in der Pflege, das wäre ein angemessener Bonus, erklärt Jens Spahn. Und meint damit alle, die in der Pflege beschäftigt sind, also auch Reinigungskräfte. Um einen Bonus müsse sich jetzt aber die Ampelkoalition kümmern. Stellt sich die Frage, ob sich SPD, Grüne und FDP dieser Forderung anpassen und einen Bonus auf den Weg bringen.

Jens Spahn jedenfalls hat es bislang nicht getan. Die Lage sei ernster als in der letzten Woche, so der geschäftsführende Gesundheitsminister. Die Inzidenz habe sich innerhalb von vier Wochen verfünffacht. In der Folge nehmen die Todeszahlen zu. Es sei 10 nach 12, sagt er.

Patienten müssen verlegt werden

In der Öffentlichkeit sei es noch nicht so bekannt, dass es jetzt Verlegungen von Patienten gebe, erklärt der Minister. Nämlich immer dann, wenn in einer Region Intensivbetten knapp werden. Angesichts der bedrohlich werdenden Engpässe auf den Intensivstationen müsse damit gerechnet werden, dass Verlegungen überregional erfolgen. Möglicherweise auch ins benachbarte Ausland.

Zahl der Arztpraxen, in denen geimpft wird, nimmt wieder zu

Im vergangenen Sommer gab es 20.000 Arztpraxen, in denen geimpft wurde. Mittlerweile sind es über 45.000. Es waren aber schon einmal 75.000. Die Impfzentren werden bis Ende Mai 2022 vom Bund finanziert. Auch ein wichtiger Schritt sei, so der Minister, dass seit vergangenem Samstag wieder kostenlose Bürgertests verfügbar seien.

Allein Impfen und Boostern reicht nicht

Doch mit Impfungen und Auffrischungsimpfungen, also Boostern, lasse sich das Brechen dieser Welle nicht mehr erreichen. Deshalb seien Maßnahmen der Kontaktbeschränkung erforderlich, so Jens Spahn. Und meint damit genau das, was die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nun beschlossen haben. Je nach Höhe der Hospitalisierungsrate werden jetzt 2G, 2G+ und dann auch zusätzliche Kontaktbeschränkung eingeführt. Diese Kontaktbeschränkungen werden dann hauptsächlich Ungeimpfte betreffen. Jens Spahn spricht von einem "Lockdown für Ungeimpfte".

Extrem hohe Inzidenz bei Kindern

Es gebe mittlerweile 110 Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 500, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. In 12 Landkreisen liege sie bei über 1.000. Und auffällig sei insbesondere die Inzidenz bei Kindern. "Die Zahl der Schul-Ausbrüche", sagt Wieler, "steigt ebenfalls. (...) Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch, das ist eine nationale Notlage." Auf die Frage, was von Schul- und Kita-Schließungen zu halten sei, antwortet der Bundesgesundheitsminister: "Ich finde es grundsätzlich richtig, dass das Schließen von Kitas und Schulen nicht die erste Maßnahme ist, über die wir nachdenken und reden sollten. Solange es noch Bilder von feiernden Menschen auf den Straßen gibt, finde ich nicht, das Schul- und Kitaschließungen die Maßnahmen sein sollten, über die wir nachdenken sollten."

Keine Schulschließungen in Bayern

Die Entscheidung, ob es an Schulen Wechselunterricht gibt oder ob Schulen komplett geschlossen werden, liegt bei den Ländern. In Bayern wurden in der Kalenderwoche 45 folgende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen festgestellt:

0- bis 5-Jährige: 289

6- bis 11-Jährige: 1.143

12- bis 15-Jährige: 1.048

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Das ist besorgniserregend, trotz aller Test- und Vorsichtsmaßnahmen ist die Lage an Schulen und Kitas äußerst angespannt. Der bayerische Kultusminister hat heute betont, dass die Schulen geöffnet bleiben. Unter anderem aus einem ganz einfachen Grund: "Schule und Kita sind auch soziale Orte, nicht nur Orte des Lernens, sondern auch Orte des Begegnens. Das ist ganz entscheidend und das gibt Struktur," so der bayerische Kultusminister Prof. Michael Piazolo.

Bayern will Sicherheitsvorkehrungen in Schulen weiter verstärken. Es gebe zudem auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass das intensive Testen an Schulen und das frühzeitige Erkennen von Ansteckung dazu beitrage, weitere Ansteckungen außerhalb von Schulen und Kitas zu verhindern.

Lehrerverbands-Chefin fordert regionale Lösungen

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann erwartet mehr: "Wir fordern ein regionalisiertes Konzept, das den unterschiedlichen Bedingungen, Inzidenzen und Möglichkeiten der Schulen vor Ort gerecht wird. Regionalisierte Entscheidungen" vor Ort nennt sie das. Und tatsächlich, die Schulen können vermutlich am besten entscheiden und absehen, was erforderlich ist. Den Schulen mehr Mitsprache einzuräumen, könnte hilfreich sein in der Bekämpfung der Pandemie. Und was auch helfen könnte: Wenn endlich überall die versprochenen Luftfilter ankommen würden.

Wieler (RKI): Rammt der "Tanker" die "Hafenmauer"?

Lothar Wieler spricht in Bildern, um die Lage in diesen Tagen noch einmal zu verdeutlichen. Er sagt: "Das ist wie bei einem Tanker, der auf eine Hafenmauer zufährt. Der Tanker ist erstmal in Bewegung. Wenn wir sofort mit aller Kraft gegensteuern, dann wird er noch eine Weile weiterfahren und die Hafenmauer vielleicht noch seitlich rammen. Er wird sie aber hoffentlich nicht mehr frontal einreißen. Wir alle können und müssen jetzt gegensteuern." In etwa 14 Tagen wird sich zeigen, wie sich die heutige Inzidenz auswirkt, ob der Tanker frontal drauffährt oder nur rammt. Feststellen wird man es in den Krankenhäusern, ob Patienten dort noch ausreichend behandelt werden können.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!