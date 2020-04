Spahn über Coronavirus: "Ausbruch ist beherrschbar geworden"

Aus den Kliniken wurden in den vergangenen Wochen die Warnungen vor Engpässen bei professionellen Schutzmasken immer lauter. Laut Gesundheitsminister hat sich das Ministerium schon Mitte März in die Beschaffung eingeschaltet. Unter den 80 Millionen Masken, die diese Woche in Deutschland geliefert wurden, sind Spahn zufolge 20 Millionen FFP2-Maksen, die im direkten Kontakt mit Corona-Patienten notwendig sind.

Deutsche Firmen produzieren ab August Schutzmasken

Außerdem verwies der Minister auf gut 50 Unternehmen, denen das Ministerium den Zuschlag zur Maskenherstellung gegeben habe. Mitte August sollen die ersten Firmen in die Produktion gehen. "Das ist für eine Epidemie, von der wir nicht wissen, wie lange sie uns noch beschäftigen wird, wichtig", sagte Spahn.

Nun gehe es darum, an den Kliniken "zu einer neuen Normalität zu kommen". Dazu gehöre, die Operationen von Nicht-Covid-Patienten wieder hochzufahren. Vor allem sorge er sich um Notfallpatienten, die mit Schlaganfällen oder Herzinfarkten zum Teil nicht mehr stationär behandelt worden seien. "Natürlich müssen wir beiden gerecht werden", so Spahn. Das müsse genauso "schrittweise und vorsichtig" geschehen wie beispielsweise auch in der Wirtschaft.