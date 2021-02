Spahn sieht ermutigende Entwicklung für Corona-Lockerungen

Noch ist offen, wann Lockdown und Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurückgefahren werden können. Gesundheitsminister Spahn sieht aber ermutigende Entwicklungen bei der Zahl der Neuinfektionen die das Robert Koch-Institut täglich veröffentlicht. Es gebe einen spürbaren Trend nach unten, wie er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte.

Spahn: "Nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown"

Lockerungen Mitte Februar will Spahn aber noch nicht zusagen. Das werde erst kommende Woche entschieden, wenn über die Maßnahmen gesprochen wird, die bis zum 14. Februar gelten. Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten werde unter anderem noch das Robert Koch-Institut erste Ergebnisse mitteilen, wie sich die deutlich ansteckendere Mutation des Coronavirus in Deutschland verbreite.

Spahn betonte aber:

"Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Zuerst Kitas und Schulen öffnen

Es brauche einen "verantwortungsvollen Übergang" vom Lockdown in einen neuen Normalzustand, so Spahn weiter. Als erstes sollten beispielsweise Kindertagesstätten und Schulen wieder geöffnet werden. Das sei wichtig für die Kinder und Jugendlichen, aber auch deren Eltern. Danach werde schrittweise auch in anderen Bereichen gelockert.

Auf die Nachfrage, ob Lockerungen erst bei einem Inzidenzwert unter 50 möglich seien, sagte er: "Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen." Klug seien beispielsweise die Stufenpläne mancher Bundesländer. Man müsse regional und unterschiedlich handeln können.

Keine Zero-Covid-Strategie

Ablehnend äußerte sich Spahn zu einer Zero-Covid-Strategie. "Auf einer Insel kann das funktionieren - da ist die Einreise leichter zu kontrollieren." Aber "in unserem Land im Herzen Europas" gehe das nicht.

"Unser oberstes Ziel ist und bleibt, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern - und eben nicht, jede Infektion zu vermeiden." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Ältere Handys können bald Corona-Warn-App nutzen

Spahn stellte zugleich rasche Verbesserungen bei der Corona-Warn-App in Aussicht. Die nächste Aktualisierung am 10. Februar löse ein Problem, das seit Beginn des Projekts Schwierigkeiten bereite: die Nutzung der App auf älteren Handys. Damit werde es vier Millionen zusätzlichen Handybesitzern möglich sein, die Corona-Warn-App herunterzuladen.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bislang mehr als 25 Millionen Mal heruntergeladen. Experten schätzen, dass sie von rund 23 Millionen Menschen aktiv genutzt wird.

Vielleicht bald Wahlmöglichkeit beim Impfstoff

Im Rahmen einer Online-Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung kündigte Spahn darüber hinaus an, dass Impfwillige in absehbarer Zeit aussuchen könnten, welchen Impfstoff sie bekommen. Bei der absoluten Knappheit gehe das jetzt allerdings noch nicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Impfstofflieferungen im zweiten Quartal deutlich anziehen werden.