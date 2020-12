Spahn sieht Deutschland gut auf Impfkampagne vorbereitet

Die ersten Impfdosen des Corona-Impfstoffs wurden heute Morgen an insgesamt 27 Standorte in ganz Deutschland verteilt - bereits morgen sollen die ersten Impfungen stattfinden. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sind sie der "entscheidenden Schlüssel" zum Sieg über die Pandemie. Ihm zufolge ist Deutschland gut auf die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes vorbereitet. "Die Impfzentren sind startklar, die Impfteams stehen", sagte der CDU-Politiker am Samstag in Berlin.

BR24 sendet morgen live vom Impfstart in Bayern ab 10.30 Uhr.

Spahn: "Wir werden noch einen langen Atem brauchen"

Der Impfstoff sei auch entscheidend dafür, "dass wir unser Leben zurückbekommen", erklärte Spahn. "Diese Nachricht sollte uns Mut machen." Gleichzeitig machte er klar, dass das Coronavirus mit dem Start der Impfaktion noch nicht besiegt ist. "Wir werden einen langen Atem brauchen, um diese Pandemie hinter uns zu lassen." Er stimmt die Bürger und Bürgerinnen zudem darauf ein, dass angesichts der Größe der Kampagne vielleicht nicht alles sofort ganz glatt laufen wird. "Es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ruckeln, das ist ganz normal."

Ab Mitte 2021 großflächiges Impfangebot möglich

Es könnten nicht alle sofort geimpft werden, so der Gesundheitsminister. Er sei aber zuversichtlich, dass mit der Zulassung weiterer Impfstoffe ab Mitte des kommenden Jahres mit dem Impfen in der Fläche begonnen werden könne. Die Impfung bleibe ein Angebot, kostenlos und freiwillig, betonte Spahn. "Der Herbst und der Winter und auch das Weihnachten des kommenden Jahres sollen nicht mehr im Zeichen dieser Pandemie stehen", gab er bekannt.

Erste Impfstoff-Lieferung heute Morgen

Heute Morgen sind die ersten Dosen des Biontech-Impfstoffs an die Bundesländer ausgeliefert worden. Im Freistaat nahmen Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Innenminister Joachim Herrmann die Impfdosen in Erlangen im Empfang. Es handele sich um die Hälfte der für den Freistaat bestimmten ersten 9.750 Impfdosen, sagte Huml. Die übrigen Dosen sollten in München ankommen.