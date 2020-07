Spahn prüft Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten

Wer als Reisender aus einem Risikogebiet zurückkehrt, könnte in Deutschland bald dazu verpflichtet werden, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lässt derzeit eine entsprechende Regelung prüfen, wie er am Samstagmorgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erklärte.

Spahns Vorschlag stößt auf hohe rechtliche Hürden

Erst am Freitag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass sich Urlaubs-Rückkehrer freiwillig an deutschen Flug- und Seehäfen testen lassen können. Doch da die Neuinfektionen aktuell weiter deutlich ansteigen, wird nun eine Verschärfung der Maßnahme diskutiert. "Was wir im Moment haben, sind viele kleinere Ausbrüche", so Spahn. Die hohe Zahl habe "vor allem zu tun (...) mit Reiseaktivitäten, Reiserückkehrern aus bestimmten Regionen".

"Wir werden es möglich machen, dass jeder Reiserückkehrer sich testen lassen kann", betonte Spahn. Zunächst setze er aber auf die Eigenverantwortung der Reisenden, auf verstärkte Informationskampagnen und mehr Testmöglichkeiten. "Ich bin sehr dafür, dass bei Reiserückkehrenden sich im Zweifel einer zu viel testen lässt als einer zu wenig, aber im Kern gilt das Gleiche wie auch zu Hause im Urlaub: Aufeinander aufpassen, darum geht’s."

Für die Umsetzung seines Vorschlags bestehen laut dem Gesundheitsminister jedoch hohe rechtliche Hürden - da es sich "um einen Eingriff in die Freiheit" handele, jemanden zu etwas zu verpflichten. Allerdings schauten Gerichte in einem freien Rechtsstaat sehr genau, dass jeder Eingriff in die individuellen Rechte verhältnismäßig sei, so Spahn.

RKI: Entwicklung ist "sehr beunruhigend"

Auch andere Politiker zeigten sich angesichts der wachsenden Zahl an Infizierten in Deutschland besorgt. Aus Sicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) hat bereits eine zweite Infektionswelle in Deutschland begonnen.

Das Robert Koch-Institut meldete am Samstag 781 neu übermittelte Corona-Fälle - am Vortag waren es 815. Dieser Wert sei deutlich höher als in den Vorwochen mit durchschnittlich 500 Meldungen, erklärte das Institut am Freitag. Die Entwicklung sei "sehr beunruhigend". Eine weitere Verschärfung der Situation müsse unbedingt vermieden werden. Insgesamt hatten sich bis Samstag laut dem RKI in Deutschland 204.964 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Durch die Urlaubssaison mit Hunderttausenden Reisen ins Ausland steigt die Gefahr einer zweiten Welle. Denn in vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten nehmen aktuell die Infektionen zu. Zudem hatten sich deutsche Urlauber in Ländern wie Kroatien oder Spanien offenbar wiederholt fahrlässig verhalten.

Kritik von FDP und Kommunen

Die FDP warf Spahn Versäumnisse vor. Es sei "vollkommen unverständlich", warum Spahn erst jetzt mit Prüfungen von Pflicht-Tests beginne, kritisierte die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus: "Ob ein verpflichtender Test überhaupt rechtlich möglich ist, hätte er schon vor Monaten klären müssen."

Von Seiten der Kommunen wurden hingegen Zweifel am Sinn von Pflicht-Tests laut. "Die Teststrategie wird am Ende nur funktionieren, wenn die Tests freiwillig erfolgen und für die Nutzer kostenfrei sind", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, der "Passauer Neuen Presse". "Wir müssen eine zweite Corona-Welle in Deutschland vermeiden und die Testkapazitäten insbesondere für Reiserückkehrer massiv ausdehnen." Am Münchner Flughafen besteht etwa, nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums, ab dem heutigen Samstag die Möglichkeit zu einem freiwilligen Test auf das Coronavirus.