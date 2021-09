Spahn: Impfwoche war ein Erfolg

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zieht eine positive Bilanz der bundesweiten Impfwoche, die an diesem Wochenende zu Ende geht. Es seien in der Aktionswoche insgesamt rund 500.000 Erstimpfungen geschafft. Spahn vermutet, dass die Hälfte der Impflinge sich durch die Aktionswoche zur Impfung hat motivieren lassen, so der CDU-Politiker zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Immer noch viele Ungeimpfte über 60

Vereine, Organisationen, Privat-Initiativen und viele Freiwillige hätten die Impfwoche mit mehr als 1.500 Impfaktionen zu einem Erfolg gemacht.

Besorgt zeigt sich Spahn über die nach wie vor große Gruppe Ungeimpfter im Alter von über 60 Jahren. Von den 24 Millionen Menschen im Alter über 60 Jahren seien noch knapp vier Millionen ungeimpft, also fast jeder sechste in dieser Risikogruppe. Würden sie sich bei einem Ausbruch der Delta-Variante infizieren, würde dies zu einer starken Belastung der Intensivstationen führen.