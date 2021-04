Spahn: Impfkampagne wird deutlich an Fahrt aufnehmen

Inzwischen wird bundesweit in Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft. 35.000 Praxen haben für nächste Woche 1,4 Millionen Impfdosen bestellt, erläuterte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz. 940.000 Dosen könnten geliefert werden. "Es ist noch kein großer Schritt, aber ein wichtiger", sagte Spahn. Ende April würden die Lieferungen an die impfwilligen Praxen deutlich anziehen. Der Minister rechnet mit drei Millionen Impfdosen, die pro Woche von niedergelassenen Ärzten gespritzt werden könnten.

Gassen: Riesenpotential in Praxen

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV), Andreas Gassen, blickt derweil zuversichtlich in die Zukunft. "In den Praxen schlummert ein Riesenpotential", sagte er. Denn Zehntausende Mediziner impften in Deutschland regelmäßig Patienten.

Sobald das Impfstoffaufkommen entsprechend hoch sei, könnten mehrere Millionen Corona-Impfungen pro Woche durchgeführt werden.

"Damit wird es gelingen, Kontrolle über die Pandemie zu erlangen und sie hoffentlich damit zu beenden und die Rückkehr ins normale Leben zu bewerkstelligen." Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung

Hausarztpraxen werden zunächst mit Biontech-Impfstoff beliefert

Bis es soweit ist, werde es aber noch einige Wochen dauern, machte Gesundheitsminister Spahn deutlich. Aber Ende April werde es möglich sein, den Arztpraxen mehr als drei Millionen Impfdosen pro Woche zur Verfügung zu stellen, versicherte der Minister.

In den kommenden zwei Wochen sollen die Praxen zunächst den Impfstoff von Biontech bekommen, danach auch das Vakzin von Astrazeneca und noch eine Woche später zusätzlich den Impfstoff von Johnson & Johnson.