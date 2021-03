Spahn: Dynamik bei Corona-Impfung - RKI besorgt über neue Welle

Die Impfungen seien "das mächtigste Werkzeug gegen die Pandemie, das wir haben", betont Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Instituts. Nach seinen Worten war es "richtig und wichtig", die ältesten Menschen zuerst zu immunisieren. Immerhin sei das Alter der wesentliche Risikofaktor.

Dadurch, dass man zuerst die Schwächsten in der Gesellschaft geimpft habe, gehe die Zahl der Todesfälle kontinuierlich zurück. Und: Er freue sich, dass auch die Haus- und Betriebsärzte bald mitimpfen könnten, so Wieler.

Aber der RKI-Chef zeigt sich auch - einmal mehr - besorgt: Deutschland stehe am Anfang einer dritten Welle, und die müsse man jetzt so flach halten wie möglich. Vor allem unter jungen Menschen, bei den Jugendlichen, stiegen die Fallzahlen rasant. Möglicherweise spiele dabei die deutlich ansteckendere Virus-Variante aus Großbritannien eine Rolle.

Spahn: 270.000 Impfungen pro Tag

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, dass die Corona-Fallzahlen wieder nach oben gehen: "langsam zwar, aber sie steigen." Nach seinen Worten müssen wir uns noch auf einige "sehr herausfordernde Wochen" einstellen.

Was die Impfungen angeht, sieht Spahn aber eine "deutliche Dynamik": 7 Prozent der Deutschen seien mindestens einmal geimpft, und die Zahl der täglich verabreichten Dosen steige: auf mittlerweile 270.000 Impfungen täglich. Dass die Hausärzte in der Regel erst Mitte April mitimpfen sollen, begründet Spahn damit, dass Länder und Kommunen ihre Impfzentren "weiterlaufen lassen" wollten. Und für beide, Praxen und Zentren, sei bisher noch zu wenig Impfstoff da.

Bayern sieht das allerdings anders: Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sollen die Hausärzte im Freistaat schon ab Anfang April ins Impfen einbezogen werden.

Kritik an Aussetzung von Astrazeneca-Impfungen

Dass einige EU-Länder die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca ausgesetzt haben, sieht Spahn kritisch - und verweist auf die europäische Arzneimittelbehörde EMA: Sie habe nach Beratungen mit Experten erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Zur selben Einschätzung sei das für Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut gekommen.

Spahn sieht auch Erfolge beim Testen

In punkto Testen machte der Gesundheitsminister eine positive Entwicklung aus: Viele Bundesländer hätten in dieser Woche mit Schnelltests begonnen. Das funktioniere unterschiedlich gut, aber es funktioniere. Außerdem helfe der Bund den Ländern dabei, Selbsttests zu beschaffen. Gemessen an der kritischen öffentlichen Debatte sei das ein Erfolg, so Spahn.

Anke Richter-Scheer: Hausärzte müssen so bald wie möglich impfen

Die Sicht der Hausärzte stellte Anke Richter-Scheer dar, sie ist Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Westfalen-Lippe. Nach ihren Worten sollten die Hausärzte so schnell wie möglich beim Impfen dabei sein. Sie seien es gewohnt, Massen zu impfen, etwa gegen Influenza. Und sie könnten am besten beurteilen, welche Menschen innerhalb einer Priorisierungsgruppe eher drankommen sollten als andere.