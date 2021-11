Spahn wirbt für "Rolls-Royce" unter den Corona-Impfstoffen

In einer Bundespressekonferenz zur Begrenzung der Biontech-Lieferungen standen am Vormittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité Erik Sander und Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Rede und Antwort.

Spahn: "Der Impfstoff reicht"

"Die entscheidende Botschaft: Wir haben ausreichend Impfstoff" - so Bundesgesundheitsminister Spahn in der Pressekonferenz. Man halte nichts zurück - noch heute gingen sechs Millionen Dosen Biontech-Impfstoff an Deutschland heraus. Doch mit beiden - Moderna und Biontech - stünden zwei hervorragende MRNA-Impfstoffe zur Verfügung. Spahn ergänzte: "Manche impfende Ärzte sagen: Biontech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce."

Moderna unbegrenzt lieferbar

Derzeit werde ein Puffer aufgebaut. Mit der nun erfolgenden Biontech-Auslieferung stünden von heute an etwa acht bis neun Millionen Dosen Impfstoff in den Arztpraxen, in den Impfzentren zur Verfügung. Von nächster Woche an würden dann etwa zwei bis drei Millionen Dosen Biontech wöchentlich ausgeliefert - dies sei immer noch ziemlich viel. "Der Impfstoff reicht - es könne lediglich nicht die ganze Nachfrage von Biontech bedient werden". Moderna werde jedoch unbegrenzt geliefert werden können.

Spahn sichert 50 Millionen Impfdosen bis Jahresende zu

Bis Jahresende stünden rund 50 Millionen Impfdosen zur Verfügung: etwa 24 Millionen davon von Biontech. Da man sich zum Ziel gesetzt habe, bis dahin 24 bis 30 Millionen Dosen noch zu verimpfen, sei also ein großer Teil dessen mit Biontech möglich. Mit weiteren 16 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs, die aktuell zur Verfügung stünden, und weiteren 26 Millionen Dosen Moderna bis zum Jahresende sei dies genug für alle anstehenden Impfungen.

Frage des Ablaufdatums nicht entscheidend

Spahn betonte, dass es zwar auch um die Frage des Ablaufdatums bei Moderna gehe, dies aber nicht entscheidend sei. Leider sei dieser Eindruck entstanden. Dennoch müsse er sagen - bei einem auf der ganzen Welt herrschenden Impfstoffmangel könne man eigentlich nicht verantworten, sehenden Auges hervorragenden Impfstoff verfallen zu lassen.

Cichutek: "Wir sitzen hier im Schlaraffenland"

Ebenfalls anwesend waren der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité Erik Sander und Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Rede und Antwort. "Wir sitzen hier in Deutschland im Schlaraffenland", so Cichutek. Beide Impfstoffe seien ausgezeichnet, viel andere Länder sehnten sich danach. Daher halte er diese Diskussion für nicht angemessen. Beide Impfstoffe seien gleich gut, so Cichutek weiter. Daran gebe es aufgrund der vorhandenen Datenlage gar keinen Zweifel.

Die derzeitige Lage in den Intensivstationen sei der nicht ausreichenden Impfquote geschuldet, so der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité Erik Sander. Doch der Schutz könne mit der Zeit nachlassen, das legten Studien nahe. Alles spreche daher für ein Drei-Dosen-Schema. Die Booster-Kampagne müsse dringend beschleunigt werden.

Sander: "Bei der Grippeimpfung fragt man auch nicht nach dem Hersteller"

Wichtig sei hierbei: Eine Kombination von Impfstoffen sei problemlos möglich. Die Studienlage sei hierzu solide - und lege eventuell sogar Vorteile nahe. Beide Impfstoffe seien hocheffektiv und extrem sicher.

"Was man wählt, ist eigentlich egal. Beide haben eine extrem gute Immunantwort. Bei der Grippeimpfung fragt man auch nicht nach dem Hersteller." Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité

Für Kinder 2,4 Millionen Dosen im Dezember

"Wir haben die besten Impfstoffe, haben einen hochansteckenden Virus, der unser Gesundheitssystem an die Grenzen bringt. Wir kommen nur mit einer Impfung hier raus", betonte Sander. Man wisse nicht, "was für Tricks das Virus noch drauf hat", aber Studien legten nahe, dass mit der Auffrischungsimpfung die Immunisierung erstmal abgeschlossen sei.

Man stünde deshalb ständig in Kontakt mit Biontech, so Spahn, und bemühe sich um Nachlieferungen. Für Kinder käme in der zweiten Dezemberwoche auf einen Schlag 2,4 Millionen Dosen, Anfang 2022 dann weitere Lieferungen.

"Bis zum Ende des Winters ist jeder geimpft, genesen oder gestorben"

Bezüglich einer Impfpflicht sei er skeptisch, erklärte Spahn. Nun sei entschiedenes Handeln nötig, um diese Welle zur brechen, und man "keine Impfpflicht bricht diese jetzt". Man müsse sich jetzt darauf konzentrieren, was dringlich ansteht. Denn am Ende dieses Winters sei jeder wahrscheinlich "geimpft, genesen oder gestorben". "Jeder ohne Schutz wird sich infizieren."

Kritik an der Begrenzung, doch auch Verständnis von Virologen

Im Vorfeld hatte es scharfe Kritik an der von Spahn angekündigten Begrenzung der Biontech-Lieferungen gegeben. Doch Experten äußerten auch Verständnis: etwa der Regensburger Infektiologe Salzberger oder die Virologin Ulrike Protzer, die sagte, sie halte die Diskussion für sehr ungeschickt. "Der Moderna-Impfstoff und das hat Karl Lauterbach auch schon versucht zu kommunizieren, ist ein sehr guter Impfstoff zum Boostern, vermutlich sogar der wirksamste den wir haben und er muss auch nur in der halben Dosis gegeben werden, so dass man da noch Impfstoff-Dosen gewinnen kann".

Sie könne sich aber vorstellen, dass viele Menschen sagten, Biontech kenne ich jetzt, damit habe ich Erfahrung, den möchte ich weiter haben - und das sollte man den Menschen dann auch zugestehen.