Spahn kann sich Benachteiligung von Ungeimpften vorstellen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen kann sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Vorteile für Geimpfte und Genesene vorstellen. Dem "Münchner Merkur" sagte der CDU-Politiker, zu einem Fußballspiel könnten dann vielleicht 30.000 Geimpfte kommen, aber nur 2.000 Menschen ohne Schutz gegen das Coronavirus. Diese Menschen bräuchten dann außerdem einen Test. Auch für Discos oder Theater, also Bereiche, die nicht zur Grundversorgung gehörten, halte er einen Zutritt nur für Geimpfte oder Getestete für vorstellbar. Behördengänge, Fahrten im Nahverkehr und andere essenzielle Dinge sollen laut Spahn hingegen weiter allen möglich bleiben, allerdings nur mit einer Maske oder einem Test.

Spahn für kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte

Ab Mitte Oktober sollten ungeimpfte Erwachsene, die sich hätten impfen lassen können, vor dem Restaurantbesuch für einen Antigen-Schnelltest bezahlen müssen, fordert der CDU-Politiker. Wenn jeder mehrfach die Chance zur Impfung gehabt hätte, sei das ein Gebot der Fairness.

Gesundheitsminister gegen Impfpflicht

Der CDU-Politiker hält nichts von einer Impfpflicht, wie er dem Münchner Merkur sagte, aber es gebe ein Gebot sich impfen zu lassen. Das sei ein patriotischer Akt, bei dem es nicht nur um den Selbstschutz gehe, sondern um den Schutz der Gesellschaft. Wer sich heute impfen lassen wolle, könne es sofort tun. Seinen Angaben nach haben sich mittlerweile 73 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal impfen lassen. Das sei gut – aber es reiche noch nicht. In diesem Zusammenhang kritisierte Spahn den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Es sei eine Sache, sich aus persönlichen Gründen nicht impfen zu lassen. Aber es sei nicht in Ordnung, daraus gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis politisches Kapital schlagen zu wollen.

Spahn befürchtet keinen weiteren Lockdown

Mit Blick auf Herbst und Winter sagte der Bundesgesundheitsminister: Für das Zusammentreffen in geschlossenen Räumen gelten Spahn zufolge weiterhin die 3G – das heißt, man muss geimpft, genesen oder getestet sein. Und ansonsten trage man weiter Maske und halte sich an die Hygiene- und Abstandsregeln. Wenn in manchen Regionen weitere Beschränkungen nötig sein sollten – etwa weil bestimmte Grenzwerte überschritten würden – dann seien Geimpfte und Genesene davon ausgenommen.