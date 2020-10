Spahn: Anstieg der Neuinfektionen "besorgniserregend"

Bisher stehe Deutschland im europäischen Vergleich noch wie "ein Fels in der Brandung" in dieser Pandemie, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Um gleich einzuschränken, dass "bei aller Zuversicht" der Anstieg der Neuinfektionen "besorgniserregend" sei.

Zuversicht und Sorge

Die Zahl der Neuinfektionen war laut Robert Koch-Institut zuvor auf mehr als 4.000 Fälle gestiegen, nach knapp 3.000 am Vortag. RKI-Präsident Lothar Wieler warnt vor der Möglichkeit, "dass wir mehr als zehntausend neue Fälle pro Tag sehen und dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet." Er hoffe aber, "dass wir es schaffen, die Infektionen auf einem Level zu halten, mit dem wir umgehen können".

Spahn ruft eindringlich dazu auf, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Diese Pandemie sei auch "ein Charaktertest für uns als Gesellschaft". Rhetorisch wendet er sich an die Bürger: "Muss die Hochzeitsfeier mit 200, 300 Gästen mitten in dieser Jahrhundertpandemie jetzt sein? Das kann ich mich als Veranstalter fragen, als Einlader, und ich kann mich das als Eingeladener fragen." Das Gleiche gelte für bestimmte Formen des Zusammenkommens, um religiöse Ereignisse zu feiern.

9 Millionen Schnelltests

Ab kommender Woche sollen nach Angaben des Gesundheitsministers in Deutschland Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen. Man habe sich neun Millionen Einheiten pro Monat gesichert. Die Schnelltests sollen die normalen PCR-Tests ergänzen und vor allem im Krankenhaus- und Pflegebereich eingesetzt werden.

Ein exponentieller Anstieg der Infektionszahlen mit einem möglichen Kontrollverlust müsse unbedingt verhindert werden, erklärt Spahn. Dazu seien neben der AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – auch die Corona-Warn-App und das Lüften wichtig. "Wir können das Risiko halbieren, wenn wir doppelt so viel Luft hereinbringen", bestätigt Martin Kriegel, Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts an der TU Berlin und Experte für die Verbreitung von Aerosolen. Auch eine geringere Aufenthaltsdauer vermindere das Infektionsrisiko. "Wenn wir die halbieren, halbieren wir das Risiko auch." Eine komplette Entwarnung könne es trotzdem nicht geben, sagt Kriegel. Die Anzahl möglicherweise virenbeladener Teilchen "wird nie null". In gut gelüfteten Räumen hätte er jedoch noch keine Superspreader-Events gesehen.

AHA+L und die 3 Gs

Wieler ergänzt, dass es neben der "AHA+L-Regel" zusätzlich bei kühlerem Wetter auch darum gehe, die drei Gs zu vermeiden: geschlossene Räume, Gruppen und Gedränge sowie Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engem Kontakt zueinander. Masken seien auch im Freien sinnvoll, wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne.

Jedes Mal, wenn Werkzeuge wie die AHA-Regeln eingehalten würden mache die Gesellschaft einen Punkt gegen das Corona-Virus, betont Spahn: "Wenn 80 Millionen mitmachen, sinken die Chancen des Virus gewaltig."

Behandelt wie Trump

Die Leiterin der Infektiologie der Uniklinik Gießen, Suanne Herold, erklärt, man bereite sich nun darauf vor, "eine neue Welle an Patienten, die schwer erkrankt sind" zu versorgen. Laut Herold erhalten Corona-Patienten in Deutschland eine ähnliche Behandlung wie US-Präsident Donald Trump. Zwei der Medikamente, Remdesivir und ein Cortison-Präparat, werden bereits eingesetzt. Das dritte, ein experimenteller Antikörper-Cocktail des Biotech-Unternehmens Regeneron, sei noch in der Prüfung.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sieht das deutsche Gesundheitssystem gut vorbereitet. Derzeit stünden 8.500 Betten für Intensivpatienten frei. Zudem gebe es eine Notfallreserve von etwa 12.000 Betten, die eingesetzt werden könnten.

Akzeptanz in der Bevölkerung

Spahn bemüht sich, die Sorge um einen zweiten Lockdown zu zerstreuen. Er verweist darauf, dass es mit Hilfe eines neuen Onlineregisters möglich sei, die Intensivkapazitäten deutlich besser zu steuern. Auch habe es anders als im März noch vermutet, keine großen Übertragungen beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr oder beim Friseur gegeben.

Das höchste Gut in der Pandemie sei die "Akzeptanz in der Bevölkerung für das was wir tun". Er könne "Verantwortliche in Bund und Land" nur ermuntern, diese Akzeptanz zu erhalten, "indem wir nachvollziehbare, möglichst einheitliche Regeln gerade für die Mobilität in Deutschland finden".