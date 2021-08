Spagatversuch im Oval Office: Israels Premier im Weißen Haus

Er steht unter Beobachtung und er weiß es. In Israel wird genau verfolgt, wie der Besuch von Naftali Bennett im Weißen Haus verläuft. Für jeden israelischen Regierungschef sind gute Beziehungen zum wichtigsten Verbündeten von Bedeutung.

Für Bennett, erst wenige Monate im Amt, ist das Treffen mit Joe Biden extrem wichtig. Es muss harmonisch verlaufen. Die Ausgangslage dafür ist gut. Das Verhältnis zwischen den nun regierenden US-Demokraten und Bennetts Vorgänger Benjamin Netanjahu war kein Gutes.

Biden und Bennett auf einer Wellenlänge

Der Machtwechsel in Jerusalem - er sorgte in Washington für Erleichterung, fasst der Politologe und ehemalige stellvertretende israelische nationale Sicherheitsberater Chuck Freilich zusammen: "Die Biden Administration wünscht sich sehr, dass diese Regierung Erfolg hat. Zum einen weil sie nicht wollen, dass Netanjahu zurückkommt und auch weil viele Menschen glauben, dass Israel tiefgreifende Reformen braucht. Ich denke, sie werden Problemthemen, vielleicht nicht ganz von der Tagesordnung nehmen, aber mindestens unter dem Radar halten".

Irankonflikt weiter auf der Agenda

Das gilt nicht für das Problemthema Iran. Auch die Regierung Bennett steht den Verhandlungen über einen Wiedereinstieg der USA in das Atomabkommen mit dem Iran skeptisch gegenüber, hielt sich, anders als Bennetts Vorgänger Netanjahu, mit öffentlicher Kritik aber zurück, erklärt Analyst Freilich.

"Sie wollen ganz klar keine Konfrontation mit den USA. Sie haben über alle Gespräche mit den USA in dieser Sache bisher geschwiegen. Dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, haben sie nicht verschwiegen und das ist Ok. Alliierte können unterschiedlicher Meinung sein. Die Frage ist, wie man damit umgeht", so Frelich.

Israel sieht Verhandlungen für Atom-Deal als gescheitert an

Aus Sicht der Bennett-Regierung sind die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Nukleardeals bereits an einem toten Punkt angekommen. Der Vertrag sei nicht mehr relevant und das werde er dem US-Präsidenten sagen, erklärte Naftali Bennett wenige Tage vor seiner Reise.

"Wir werden es aber nicht dabei belassen und einen ausgearbeiteten Plan vorlegen, den wir in den vergangenen zwei Monaten aufgestellt haben. Ziel ist die nuklearen Absichten des Iran und sein aggressives Vorgehen in der Region zu stoppen", betonte der israelische Präsident.

Verteidigungsminister Gantz: Nuklear-Waffen unbedingt verhindern

Bennett werde dem US-Präsidenten sagen, dass Israel sich das Recht vorbehält militärisch gegen das iranische Atomprogramm vorzugehen, spekulierten israelische Medien und zitierten Äußerungen des Generalstabschefs wonach die Armee an entsprechenden Plänen arbeite.

Israels Verteidigungsminister Gantz sagte bei einem Treffen mit Diplomaten in Tel Aviv, sein Land werde nicht warten bis der Iran einsatzfähige Atomwaffen habe. "Diese Situation können wir nicht zulassen. Natürlich haben wir Optionen. Wir haben sie in der Vergangenheit genutzt und vielleicht müssen wir sie in der Zukunft nutzen. Wir dürfen dem Iran nicht gestatten, nukleare militärische Fähigkeiten zu haben" sagte Gantz.

Streit mit Palästinensern wohl außen vor

Der israelisch-palästinensische Konflikt hat für die neue US-Regierung keine Priorität. Man dringt nicht auf Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, weil man ihnen keine Chance auf Erfolg einräumt. Die palästinensische Politik ist gespalten und wirkt nicht verhandlungsfähig. In der neuen israelischen Regierungskoalition sind keine Mehrheiten für Verhandlungen mit den Palästinensern erkennbar.

Naftali Bennett dämpfte Erwartungen und erklärte vor seiner US-Reise, seine Regierung werde weder jüdische Siedlungsgebiete im Westjordanland annektieren noch die Gründung eines palästinensischen Staates zulassen. Thema beim Treffen mit Joe Biden wird voraussichtlich auch die Frage sein, wie die zuletzt wieder äußerst angespannte Lage an Israels Grenze zum Gaza-Streifen beruhigt und eine neuerliche Eskalation mit der Hamas vermieden werden kann.