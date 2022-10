> Spacey in Zivilprozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen worden. Ein Gericht in New York wies am Donnerstag eine Schadenersatzforderung gegen Spacey nach kurzen Beratungen zurück.