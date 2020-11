17.11.2020, 07:09 Uhr

SpaceX-Raumschiff dockt erfolgreich an Station ISS an

Der Raumtransporter "Crew Dragon" des privaten Unternehmens SpaceX hat in der Nacht erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Die vierköpfige Besatzung soll für ein halbes Jahr im All bleiben.