SpaceX-Rakete erstmals gelandet - und dann explodiert

Eine neue Rakete des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist am Mittwoch zunächst wie geplant gelandet und dann nach einigen Minuten explodiert. Die Schwerlastrakete "Starship SN10" war ohne Probleme bei ihrem Testflug in größeren Höhen in Boca Chica in Texas gestartet.

Rakete landete in einem Stück

Sie erreichte die angepeilte Höhe von zehn Kilometern, flog wieder zurück zur Erde und drehte sich um, um wieder mit der Spitze nach oben aufzusetzen. "Aller guten Dinge sind drei", sagte SpaceX-Kommentator John Insprucker unmittelbar nach der Landung. Kurz darauf ging die Rakete aber in Flammen auf.

Das war die dritte Landung einer "Starship", die in Flammen endete. Bei den ersten beiden größeren Testflügen im Dezember und im Februar waren die Raketen beim Landeversuch auf den Boden gestürzt und explodiert.

"Starship" soll in Zukunft Menschen zum Mars bringen

SpaceX, ein Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, will mit dem Modell Menschen und hunderte Tonnen an Lasten zu künftigen Mond- und Marsmissionen transportieren. Da die Rakete komplett wiederverwendbar ist, stellt sie für SpaceX einen wichtigen Baustein dar, um bemannte Weltraumflüge günstiger zu machen und ihnen damit zu mehr Gewohnheit zu verhelfen.

Der erste Flug einer "Starship" ins All ist für Ende des Jahres geplant. Musk hatte angekündigt, 2023 den japanischen Millionär Yusaku Maezawa in einer "Starship" um den Mond zu fliegen. Auf Twitter äußerte sich Musk zum gescheiterten Landungsversuch: "Ruhe in Frieden SN10, ehrenhafte Entlassung."