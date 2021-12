Soziologe rechnet mit weiterer Gewalt bei Corona-Protesten

Am Wochenende war es in Thüringen teils zu gewaltsamen Protesten gekommen. In Greiz etwa wurden 14 Polizisten verletzt. In vielen ostdeutschen Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 1.000. Die bundesweit höchste Inzidenz gibt es derzeit im Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit 1.615,2.

Unangemeldete Demo in Straubing

Auch in Bayern gab es erneut Proteste. Bei einer unangemeldeten Versammlung protestierten in Straubing 600 Impfgegner. Gegen den Versammlungsleiter sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Menschen fanden sich am frühen Abend vor dem Rathaus der Stadt ein. Anschließend sei der Protest mehrmals um den Stadtplatz gezogen. Gegen 19.30 Uhr löste sich die nach Angaben der Polizei friedlich verlaufene Versammlung auf. Die Polizei begleitete den Aufzug demnach und sicherte diesen zum Straßenverkehr ab.

Protest in Würzburg ohne Störung

Eine Versammlung in Würzburg verlief am Montagabend laut Polizei ohne Störungen. Rund 40 Anhänger von "Eltern stehen auf" gingen auf die Straßen. Am Sonntag waren in Schweinfurt bis zu 2.000 Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt gezogen. Gegen zehn Menschen wird jetzt ermittelt, in den meisten Fällen, weil sie Polizisten, die ihre Identität feststellen wollten, unter anderem mit Schlägen und Tritten attackiert haben sollen. Zwei Männer wurden deshalb bereits in beschleunigten Verfahren zu mehrmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Zwei weitere Männer wurden in Untersuchungshaft genommen. Sie sollen versucht haben, mit Brandbeschleunigern ein Zivilfahrzeug der Polizei anzuzünden.