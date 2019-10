Sozialisten gewinnen Parlamentswahl in Portugal

Bei der Parlamentswahl in Portugal zeichnet sich ein Sieg der Sozialisten von Ministerpräsident António Costa ab. Die sozialdemokratische PS kommt je nach Prognose auf 34 bis 40 Prozent – und hat damit einen deutlichen Vorsprung auf die konservative PSD, die bei 24 bis 31 Prozent liegt. Die Partei von Ministerpräsident António Costa bekommt damit mehr Parlamentssitze als sie im Moment hat, verfehlt aber die absolute Mehrheit.

Auch Sozialdemokraten könnten in der Minderheit weiterregieren

Die Sozialdemokraten könnten also weiter regieren, weiter in der Minderheit, wären also wieder auf Partner angewiesen. Das müssen nach den ersten Prognosen nicht mehr länger zwei Linksparteien sein. Ministerpräsident Costa könnte mit wechselnden Mehrheiten regieren, eventuell auch mit der Tierschutzpartei PAN. Ein Pakt, den Costa wohl bevorzugen würde. Eine Koalitionsregierung hat er von vorneherein ausgeschlossen.

Größte Wahlenthaltung in der portugiesischen Geschichte

Costa hatte im Wahlkampf stets die Erfolge seiner Regierung in den vergangenen vier Jahren betont: Dass sie es geschafft hat, Portugal aus der schweren Wirtschaftskrise zu führen, die Staatsfinanzen zu stabilisieren und die Arbeitslosigkeit deutlich zu senken. Es zeichnet sich ab, dass es bei dieser Parlamentswahl die größte Wahl-Enthaltung der portugiesischen Geschichte geben könnte: Nach Schätzungen hat etwa die Hälfte der Wahlberechtigten auf ihre Stimme verzichtet.