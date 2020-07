Soziale Berufe – warum Jugendliche nicht anbeißen

Applaus ist gut und schön. Nicht nur in Corona-Zeiten. Nur können PflegerInnen, ErzieherInnen von Applaus allein nicht leben. Immerhin ist jetzt mehr Menschen bewusst geworden: Soziale Berufe sind systemrelevant, sie sind wichtig.

Auch viele Jugendliche sehen das so: Eine repräsentative Studie, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat, beweist es: Ein Viertel der Befragten zwischen 14 und 20 Jahren kann sich vorstellen, als ErzieherIn zu arbeiten, in der Pflege ist es immerhin noch ein Fünftel. Für die Jugendlichen ist es wichtig, dass sie etwas bewirken können mit ihrer Arbeit: Gutes tun.

Was also hindert die J u g endlichen daran?

Was hindert die Jugendlichen daran, diese sozialen Berufe dann auch zu ergreifen? Dr. Silke Borgstedt, die Leiterin der Studie, fasst es so nüchtern wie simpel zusammen: "Vor allem das Verhältnis von Leistung und Bezahlung wird als inakzeptabel bewertet. Und zudem bewertet rund die Hälfte der Befragten die Aufstiegsbedingungen als schlecht."

Kein Geld, keine Karriere. Vor allem Jugendliche mit einem höheren Bildungsabschluss und männliche Jugendliche schreckt das ab. Jedem vierten männliche Jugendlichen ist es der Studie zufolge sogar unangenehm, wenn seine Freunde mitbekommen, dass er sich für einen sozialen Beruf interessiert.

Was kann man dagegen tun?

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist es neben den finanziellen Aspekten wichtig, ein gutes Bild von diesen Berufen aufzubauen: Wenn der Beruf in der Gesellschaft schlecht angesehen ist, sagt sie, dann ist es auch nicht attraktiv für junge Leute, sich dafür zu entscheiden. Zunächst aber ist die Politik gefordert, die zumindest bei den Pflege-Ausbildungsberufen schon nachgesteuert hat. Seit dem 1. Januar dieses Jahres müssen Pflege-Azubis ihre Ausbildung nicht mehr selbst bezahlen, für die neue generalistische Pflege-Ausbildung wurde zudem eine Ausbildungsvergütung eingeführt, die im ersten Lehrjahr deutschlandweit 1.140 Euro brutto beträgt. Außerdem hat die Bundesregierung ein Aufstiegs-BAföG beschlossen, das ab dem 1. August dieses Jahres als Vollzuschuss gezahlt wird.

ErzieherInnen-Ausbildung als Sorgenkind

Während die Pflege-Ausbildung deutschlandweit geregelt wird, ist die ErzieherInnen-Ausbildung Ländersache. Laut der Bundesfamilienministerin bekommen nur 30 Prozent der Azubis im Erzieher-Bereich eine Vergütung, einige müssen noch extra Schulgeld bezahlen. Das geht an den Geldbeutel und schreckt viele potentielle Azubis ab. Der Fachkräftemangel bei ErzieherInnen treibt die Bundesfamilienministerin um. Der Bund unterstützt daher die Bundesländer finanziell, bis 2022 gibt es 580 Millionen Euro. Aber ausbilden müssen die Länder selbst.

ErzieherInnen-Mangel auch in Bayern

Der Bedarf an ErzieherInnen wird weiter steigen, zumal es ab 2025 einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben soll. Derzeit machen pro Jahr 33.000 Menschen eine Erzieher-Ausbildung. Bis 2025 aber werden über 370.000 zusätzliche Fachkräfte in der frühen Bildung, also ErzieherInnen und KindheitspädagogInnen, gebraucht, sagt eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos.

Auch in Bayern fehlt es an Personal: Dort werden nach Hochrechnungen der Staatsregierung bis 2023 rund 19.400 pädagogische Fachkräfte und weitere 10.000 pädagogische Ergänzungskräfte benötigt. Um dem Mangel zu begegnen, wird derzeit ein Modellversuch durchgeführt, der sich hauptsächlich an Quereinsteiger richtet: 22 von 65 Fachakademien für Sozialpädagogik bieten laut bayerischem Kultusministerium die "Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen" an. Im vergangenen Schuljahr waren dort 1.260 Azubis eingeschrieben.

Für die repräsentative Studie des Bundesfamilienministerium "Aufwertung sozialer Berufe" wurden zwischen März und Juni 2020 über 2.000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren befragt.