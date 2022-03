Sorge vor Massenpanik: Hunderttausende auf Totenfeier für Rabbi

Aufnahmen im israelischen Fernsehen zeigen Menschenmassen, die dicht gedrängt in den Straßen von Bnei Brak stehen. Ultra-orthodoxe Männer, in schwarz gekleidet, ab und zu sind auch Polizisten zu sehen. Bis zu eine Million Gläubige sind in die Stadt Bnei Brak gekommen. Sie ist sehr eng besiedelt und dort leben vor allem ultra-orthodoxe Juden.

Das Begräbnis gilt Chaim Kanievsky, einem der wichtigsten Rabbiner in Israel, dessen Veranstaltungen zu Lebzeiten regelmäßig unzählige Gläubige besucht hatten. Kanievsky starb im Alter von 94 Jahren. Er war der Anführer einer ultra-orthodoxen Strömung des Judentums, die aus Litauen stammt.

500 Trauergäste zugelassen - Hunderttausende sind gekommen

Obwohl auf dem Friedhof nur 500 Besucher zugelassen sind, strömten Gläubige aus allen Teilen des Landes in die Stadt. Im Zentrum des Landes wurden wegen des Mega-Ereignisses Straßen gesperrt. Schülerinnen und Schüler wurden über das Internet zu Hause unterrichtet. Die israelische Polizei und die Rettungskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Am Nachmittag gab es Meldungen über mehrere leichte Verletzungen im Gedränge.

Erinnerung an Massenpanik vor einem Jahr

Die Behörden sorgen sich vor einer Massenpanik. Denn schon einmal kostete das Gedränge bei einer religiösen Feier Menschen das Leben. Damals, im April 2021, war es auf dem Berg Meron im Norden Israels bei einer ultra-orthodoxen Feier zu einer Massenpanik gekommen.

Den Verantwortlichen und Behörden werden heute schwere Fehler vorgeworfen. So hatten viel mehr Gläubige Zutritt zu dem Areal, als erlaubt war. Israels Premierminister Naftali Bennett hatte vor der heutigen Beerdigung vor einer Überfüllung gewarnt: Das Trauma des Meron-Unglücks sei noch sehr präsent. Es dürfe sich nicht wiederholen.