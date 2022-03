Sorge um Rente und Klima - Was tut die Politik für die Jungen?

Generationengerechtigkeit lässt sich nach den Worten von Ekin Deligöz in einem Bild beschreiben: Für die grüne Staatssekretärin im Familienministerium ist es eine Waage. "Die Interessen aller Generationen müssen wahrgenommen werden, und zwar in einem Equilibrium", so Deligöz. "Also sind wir auf einer Waage, muss die Waage auf Gleichstand sein."

Die Alten dürfen nicht schwerer wiegen als die Jungen - und umgekehrt auch nicht. In der Mitte steht die Generation, die die Rente der Älteren durch ihre Beiträge zahlt und gleichzeitig die Kinder großzieht. Keiner soll benachteiligt sein. Ist das so in Deutschland? Nein, sagt der Präsident des deutschen Familienverbands, Klaus Zeh. Vor allem die Eltern zahlten viel zu hohe Steuern und Sozialbeiträge, also Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.

Familienverband fordert höhere Kinderfreibeträge

Der Familienverband fordert höhere Freibeträge für Kinder in allen Bereichen. "Das ist ein Schritt, dass man das Existenzminimum der Kinder auf das Minimum der Erwachsenen anhebt und dass man als Zweites die Sozialversicherung in dieses Modell mit hineinnimmt", sagt Zeh.

Verwegen ist diese Idee nicht. Denn bereits vor über 20 Jahren urteilte das Bundesverfassungsgericht: Eltern müssen in der Pflegeversicherung gegenüber Kinderlosen bessergestellt werden. Die vermeintliche Entlastung für Eltern wurde allerdings eine Belastung für Menschen ohne Kinder. Sie zahlen schlichtweg etwas mehr.

Familienministerium: Nur Investitionen helfen

Deligöz aus dem Familienministerium sagt, gegen die drohende Benachteiligung künftiger Generationen helfen nur Investitionen - und zwar in Technologien, Erneuerbare Energien, die weltweit verkauft werden können, mit denen deutsche Firmen Gewinne machen.

Die heutigen Schulden würden sich sozusagen bald auszahlen: "Wenn ich jetzt Schulden mache auf Kosten der künftigen Generationen, haben das die künftigen Generationen zu tragen", sagt Deligöz. Wenn man es aber verpasse, im richtigen Zeitpunkt zu investieren und etwas aufzubauen, dann würden das auch die künftigen Generationen tragen. "Das heißt, jetzt zu sparen würde bedeuten, auch an den Chancen der künftigen Generation zu sparen."

CDU: Ampel-Pläne folgen Gießkannenprinzip

Bei solchen Aussagen zuckt die Union. Die unionsgeführte Bundesregierung hat jahrelang auf die schwarze Null gesetzt, bis Corona und jetzt der Krieg gegen die Ukraine sie vermutlich ad absurdum führen. Die Schuldenbremse steht zur Disposition. Dabei sollte sie doch ein Garant für die Generationengerechtigkeit sein.

So sieht das die stellvertretende CDU-Vorsitzende und familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Silvia Breher, nach wie vor. Die Pläne der Ampelregierung zur Förderung und Entlastung von Familien beschreibt Breher als Gießkannenprinzip. Viel wichtiger wäre, "bedarfsorientiert und zielgerichtet zu fördern und Maß und Mitte im Blick zu behalten, damit wir eben nicht den Schuldenberg zu hoch anhäufen."

Rentensystem finanziert sich nicht mehr von selbst

Bislang sagte nahezu jede Regierung beim Thema Generationengerechtigkeit: Wir müssen bei der Rente ansetzen. Die Ampel plant nun, einen Teil des Geldes im Rententopf am Kapitalmarkt anzulegen. Alle Löcher wird auch diese Maßnahme nicht stopfen. Das Rentensystem - eine Generation zahlt ein, die andere bekommt Geld - finanziert sich schon längst nicht mehr aus sich selbst heraus. Der Steuerzuschuss wird von Jahr zu Jahr größer.

Die Junge Generation macht sich nicht nur Sorgen um ihre Rente, sondern auch um die Umwelt. Seit dem Karlsruher Klimaschutzurteil ist Generationengerechtigkeit unabdingbar mit Nachhaltigkeit verknüpft. Dabei steht das längst alles im Gesetz, sogar im Grundgesetz: In Artikel 20a heißt es: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen (...)." Diesen Zusatz gibt es übrigens seit 1994. Geschrieben von der Generation, die nun bald oder bereits im Ruhestand ist.