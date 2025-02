Sorge um Papst: Keine Verschlechterung – Zustand aber kritisch

Auch nach zehn Tagen in stationärer Behandlung gibt der Zustand des Papstes weiterhin Anlass zur Sorge. Der Vatikan teilte am Montagmorgen mit, Franziskus habe eine ruhige Nacht verbracht und ruhe sich aus.

Am Sonntagabend hatten die Ärzte berichtet, der 88-Jährige befinde sich weiterhin in einem kritischen Zustand, habe aber seit Samstag keine weiteren Atemprobleme mehr gehabt. Bluttests hätten eine beginnende Niereninsuffizienz gezeigt, diese sei jedoch unter Kontrolle.

Ärzte: Prognose wegen "Komplexität des klinischen Bildes" schwierig

Für eine Prognose über die weitere Entwicklung sei es wegen der "Komplexität des klinischen Bildes" weiterhin zu früh. Zunächst müsse abgewartet werden, ob die Medikamente anschlügen. Franziskus leide weiterhin an einem Mangel an Blutplättchen.

Die Nierenschwäche könnte auf eine Sepsis im Frühstadium hindeuten, sagte der Leiter der Anästhesie- und Intensivmedizin des Universitätskrankenhauses in Ancona, Abele Donati, der italienischen Zeitung "Corriere della Sierra".

Papst erhält laut Vatikan hochkonzentrierten Sauerstoff

Der Papst erhält dem Vatikan zufolge hochkonzentrierten Sauerstoff und war am Sonntag ansprechbar. Seine Ärzte haben gesagt, Franziskus' Zustand könne angesichts seines Alters, seiner Schwächung und einer bereits bestehenden Lungenerkrankung schwanken.

Sie bezeichneten eine Sepsis als größte Gefahr für ihren Patienten, also eine Blutvergiftung, die als Komplikation einer Lungenentzündung auftreten kann. In den medizinischen Berichten des Vatikans wurde bisher aber kein Hinweis auf eine solche Verschlechterung gegeben.

Franziskus bereits zehnten Tag in Gemelli-Klinik in Rom

Am Montag wurde Franziskus den zehnten Tag in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Damit ist sein Krankenhausaufenthalt genauso lang wie der im Jahr 2021, nachdem ihm ein Teil seines Dickdarms entfernt worden war.

Vielerorts wurde zu Gebeten für Franziskus aufgerufen. Vor dem Eingang des Gemelli-Krankenhauses versammelten sich zahlreiche Gläubige und Geistliche. An der Statue des 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II. auf dem Platz vor der Klinik legten Menschen Votivkerzen und Blumen ab.

Erzbischof: Katholische Kirche "am Krankenbett eines sterbenden Vaters"

In New York äußerte sich der Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, ungewöhnlich deutlich zum Zustand des Papstes. Die katholischen Gläubigen seien "am Krankenbett eines sterbenden Vaters" vereint, sagte er. Kirchenvertreter in Rom gingen bisher nicht auf einen möglicherweise bevorstehenden Tod von Franziskus ein.

"Als unser Heiliger Vater ist Papst Franziskus in einem sehr, sehr fragilen Gesundheitszustand und wahrscheinlich dem Tod nahe", sagte Dolan in seiner Predigt von der Kanzel der St. Patrick's Kathedrale. Später sagte er allerdings Reportern, er hoffe und bete, dass Franziskus "wieder auf die Beine kommt".

Mit Informationen von dpa und AFP