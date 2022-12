"Zustand unverändert": Weltweite Sorge um Benedikt XVI.

Mit 95 Jahren ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. zwar bereits im gesegneten Alter, die Nachricht gestern hatte viele aber doch überraschend getroffen: Bei seiner Generalaudienz in Rom erklärte das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Franziskus, dass sich der Gesundheitszustand seines Vorgängers verschlechtert habe. "È molto ammalato" - Benedikt XVI. sei "sehr krank", sagte Franziskus.

Ansa: Gesundheitszustand von Benedikt XVI. unverändert und stabil

Die Lage ist nach wie vor kritisch, auch wenn sich der Gesundheitszustand des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. offenbar seit gestern nicht weiter verschlechtert hat. Benedikt gehe es gesundheitlich zwar schlecht, die Situation sei aber stabil, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Verweis auf namentlich nicht genannte Personen, die in Kontakt stünden mit dem früheren Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Eine offizielle Mitteilung des Vatikans gab es heute dazu nicht.

Am Abend hatte es aus Kreisen des Heiligen Stuhls geheißen, die lebenswichtigen Körperfunktionen des 2013 aus dem Amt geschiedenen Pontifex ließen nach, "einschließlich des Herzens". Die Agentur Ansa berichtete von "Atemproblemen", über die Benedikt bereits vor Weihnachten geklagt habe.

Zum Artikel: "Was im Falle des Todes eines ehemaligen Papstes zu erwarten wäre"

Papst Emeritus unter ärztlicher Beobachtung

Gestern hatte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni betont, dass die Situation "im Moment unter Kontrolle" sei. Benedikt XVI. werde "ständig von Ärzten überwacht". Eine Krankenhauseinweisung für den Papst Emeritus sei nicht geplant. Seine Residenz im früheren Kloster Mater Ecclesiae verfüge über die notwendige medizinische Ausrüstung.

Benedikt war im Februar 2013 in einem ungewöhnlichen Schritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten und lebt seither zurückgezogen. Zuletzt gab es immer wieder Berichte über zunehmende körperliche Gebrechen des im oberbayerischen Marktl am Inn geborenen Benedikt. Auch das Sprechen soll ihm immer schwerer gefallen sein, hieß es. Geistig sei er aber weiterhin fit.

Öffentliche Auftritte von Benedikt gab es in der jüngsten Vergangenheit trotzdem nicht mehr. Seinen 90. Geburtstag hatte er 2017 noch einmal mit einer Delegation aus der bayerischen Heimat gefeiert. Danach empfing er Besuch im Kloster Mater Ecclesiae nur noch vereinzelt. In den vergangenen Jahren befand er sich nach eigenen Worten auf einer Pilgerreise "nach Hause".

Kardinäle unterstützen Appell von Franziskus

Weltweit sorgen sich die Menschen um Benedikt XVI. In vielen Kirchen und Bistümern wird für den zurückgetretenen Papst gebetet. Zahlreiche hohe Geistliche schlossen sich öffentlich dem Appell von Papst Franziskus an, für seinen Amtsvorgänger zu beten. Die US-Bischofskonferenz etwa veröffentlichte ein Gebet für den 95 Jahre alten Benedikt bei Instagram. Der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, de Moulins-Beaufort, versicherte im Namen der Katholiken Frankreichs seine Nähe zu Benedikt XVI.

Auch in Deutschland herrscht große Anteilnahme. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte: "Meine Gedanken sind beim emeritierten Papst." Er rufe die Gläubigen in Deutschland auf, für Benedikt XVI. zu beten, so der Limburger Bischof. Kölns Erzbischof Rainer Maria Woelki - den Benedikt 2012 zum Kardinal gemacht hatte - und der Fuldaer Bischof Michael Gerber würdigten Benedikts Werk. Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst äußerte auf Twitter seine Dankbarkeit gegenüber dem schwerkranken Benedikt XVI.: "Als Theologe hat er mich seit meinem Studienbeginn in Tübingen stark geprägt."

Bayerns Bischöfe bitten ebenfalls um geistlichen Beistand für Benedikt XVI.

In Bayern haben die Bischöfe ebenfalls zum Gebet für den emeritierten Papst Benedikt XVI. aufgerufen. In Bad Tölz sagte der Münchner Kardinal bei der diözesanen Aussendung der Sternsinger: "Wir wollen ihn auch in unser Gebet einschließen." Marx hatte jüngst im Münchner Presseclub berichtet, dass er Benedikt Plätzchen und Stollen aus Bayern in Rom vorbeigebracht habe. Persönlich begegnet sei er ihm im September. Dabei habe er den 95-Jährigen zwar als körperlich geschwächt, aber "geistig wach" erlebt.

Der Passauer Bischof Stefan Oster erklärte in einer Pressemitteilung, er sei im November bei Benedikt gewesen und habe ihn "noch sehr wach erlebt". Man habe aber spüren können, dass er körperlich schon sehr geschwächt sei. "Wenn er nun noch schwächer wird, ist es leicht vorstellbar, dass er auf der letzten Etappe seines irdischen Weges ist. Bitte geben Sie ihm alle ein betendes Geleit, das ihn stärken und trösten möge", so der Passauer Bischof. Auch der Bischof aus Regensburg, Rudolf Voderholzer, reagierte auf die Nachricht "mit großer Sorge", heißt es in einer Mitteilung seiner Diözese. Er bat gleichfalls alle Gläubigen im Bistum Regensburg, den emeritierten Papst in ihr Gebet einzuschließen.