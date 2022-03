Sorge um ukrainische Atomanlagen: Macron telefoniert mit Putin

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat am Sonntag fast zwei Stunden lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch sei es hauptsächlich um die Sicherheit der ukrainische Atomkraftwerke gegangen, teilte der Élysée-Palast mit. Der Anruf ging auf eine Initiative von Macron zurück.

Macron habe darauf bestanden, dass die Sicherheitsstandards der Internationalen Atomenergiebehörde eingehalten werden müssten, verlautete aus französischen Regierungskreisen. Er habe Putin gesagt, diese Anlagen dürften nicht Ziel einer russischen Offensive sein oder in die Kämpfe verwickelt werden.

Macron: Russland muss Angriff einstellen

Putin erklärte den Angaben zufolge, er beabsichtige nicht, Atomkraftwerke anzugreifen, und stimmte dem Grundsatz eines Dialogs zwischen der IAEA, der Ukraine und Russland zu diesem Thema zu. Mögliche Gespräche sollten in den kommenden Tagen organisiert werden, sagte er.

Unter russischer Kontrolle steht bereits das Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten des Landes. Es ist das größte Kernkraftwerk Europas. Auch die Anlage in Tschernobyl, die zwar nicht aktiv ist, aber immer noch besetzt und gewartet wird, wurde von russischen Truppen erobert. Ein früherer russischer Beschuss löste im Kernkraftwerk Saporischschja einen Brand aus, der gelöscht werden konnte, ohne dass Strahlung freigesetzt wurde.

Macron forderte im Telefonat mit Putin erneut, den Angriff auf die Ukraine einzustellen und betonte die Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung zu schützen und den Zugang zu humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Besorgt zeigte sich Macron insbesondere über eine möglicherweise kurz bevorstehende Offensive auf die Hafenstadt Odessa.

Auch Erdogan drängt auf Waffenruhe

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor ebenfalls in einem Telefongespräch mit Putin eine umgehende Waffenruhe in der Ukraine gefordert. Erdogans Büro teilte am Sonntag mit, in dem einstündigen Gespräch habe der türkische Präsident auf eine Einstellung der Kämpfe gedrängt, um Zivilisten zu schützen und eine politische Lösung für den Konflikt zu finden.

Erdogan forderte den Angaben zufolge die Einrichtung von sicheren Korridoren und ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Er habe Putin mitgeteilt, dass er bereit sei, jeden Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten. Der Kreml teilte mit, der russische Präsident habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass die Invasion in der Ukraine nur eingestellt werden könne, wenn Kiew die Feindseligkeiten beende und die bekannten Forderungen Moskaus erfülle.

Der israelische Ministerpräsident als Vermittler

Einen Tag nach seinem Überraschungsbesuch in Moskau telefonierte erneut der israelische Regierungschef Naftali Bennett mit Putin. "Der ausführliche Meinungsaustausch über die Situation im Zusammenhang mit der militärischen Spezial-Operation Russlands zum Schutz des Donbass wurde (...) fortgesetzt", hieß es in einer Kreml-Mitteilung vom Sonntagabend. Auch ein Sprecher Bennetts bestätigte das Telefonat. Bennett habe auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert.

Bennett ist der erste westliche Spitzenpolitiker, der Putin seit Kriegsbeginn in Moskau besucht hat. Anschließend reiste er weiter nach Berlin und beriet sich dort mit Scholz. Am Sonntag telefonierte Bennett auch zum dritten Mal binnen 24 Stunden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bennett sagte, er habe die Reisen mit Einwilligung aller Beteiligten unternommen.

Mit Material von dpa und afp