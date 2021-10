Sondierungsgespräche: Sonntäglicher Speed-Dating-Marathon

Mancher Kommentator hat das, was sich diesen Sonntag in Berlin abgespielt hat, als "Speed-Dating" der Parteien bezeichnet. Den Auftakt zu den schnellen Treffen möglicher, zukünftiger Partner machen FDP und SPD. Treffpunkt: ein Bürokomplex in Berlin-Mitte. Der wirbt mit einer Atmosphäre, "where people can meet and inspire each other".

FDP und SPD: "Reform-Regierung"?

Wie inspirierend die Gespräche zwischen SPD und FDP verlaufen, bleibt indes geheim: Als die Generalsekretäre beider Parteien nach etwas mehr als zwei Stunden vor die Presse treten, fassen sie sich kurz und geben keine konkreten Inhalte preis. Volker Wissing von der FDP sagt nur so viel: Es sei klar, "dass es Klippen gibt".

Was nach einem Sturz ins Verderben klingt, will er damit aber eigentlich gar nicht ausdrücken. Er meint eher die Unterschiede, "die in den Wahlprogrammen stehen". Bei manchen Punkten liege man "in wesentlichen Punkten auseinander". Trotzdem habe man "den Anspruch, eine Reform-Regierung zu bilden, die unser Land nach vorne bringt".

SPD spricht von "Koalition der Gewinner"

Lars Klingbeil von der SPD lobt die "sehr konstruktiven Gespräche" beider Sondierungs-Teams, die aus zehn (FDP) beziehungsweise sechs (SPD) Personen bestehen. Man sei sich einig, dass Deutschland vor großen Herausforderungen stünde, etwa bei den Themen Klimaschutz oder Digitalisierung. Dafür brauche es eine "Koalition der Gewinner" mit Olaf Scholz als Kanzler.

Deutlich wird: Die FDP will erst in Ruhe mit der Union sondieren. Wenn es nach der SPD geht, könnte man dagegen auch direkt Richtung Ampel-Koalition steuern. "Wir wollen schnell weiter", sagt Klingbeil. Bereits im Vorfeld hat Parteichef Norbert Walter-Borjans in der "Welt am Sonntag" betont, man müsse diesmal "nicht bis zum Umfallen" sondieren. Sein Ziel: Koalitionsverhandlungen im Oktober, eine neue Regierung im Dezember.