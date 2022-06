Sonne, Strand und Oligarchen: Die Türkei-Russland-Connection

Soner Kahraman macht zurzeit das Geschäft seines Lebens. Er ist Immobilienmakler in Bodrum an der Türkischen Ägäis. Von Luxusvillen bis Wohnungen, kaum sind die Immobilien auf dem Markt, sind sie auch schon verkauft – an Russen.

So etwas hat er noch nie erlebt, staunt er. Bis zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei seine Arbeit ganz normal gewesen, mit Höhen und Tiefen. "Aber mit Beginn des Krieges gibt es einen unglaublichen Anstieg der Immobilienpreise. Häuser, die bisher umgerechnet rund 200.000 Euro gekostet haben, kosten jetzt das dreifache."

Türkische Staatsbürgerschaft ab 400.000 Dollar

Oft schauen die Russen sich die Häuser vor Ort erst kurz vor Abschluss an – vorher laufe vieles nur online, erzählt Kahraman: "Die Russen bevorzugen eher alleinstehende Häuser – oder eine Anlage mit eigenem Zugang zum Meer." Gezahlt wird in Dollar und Euro und die Formalitäten erledigen Agenturen. Wenn die Investitionssumme 400.000 Dollar überschreitet, können alle Ausländer, also auch Russen, die türkische Staatsbürgerschaft gratis dazu erhalten.

Göcek - der "sichere Hafen" für Oligarchen-Yachten

Etwa 200 Kilometer von Bodrum entfernt liegt der Urlaubsort Göcek. Ein türkisches Urlaubsparadies für Superreiche und Besserverdiener. Strände und Hafen sind großräumig abgesperrt. Nur von Weitem kann man der High Society beim Dolce Vita zusehen. In der idyllischen Bucht liegen neben Segelbooten für etwa 100.000 Dollar mehrere hundert Millionen Dollar teure Luxusjachten, auch die russischer Oligarchen.

Zum Beispiel die "Eclipse" des Multimilliardärs Roman Abramowitsch, einem Freund des russischen Präsidenten Putin. Abramowitsch wurde im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine von westlichen Ländern sanktioniert. Aber nicht nur Abramowitschs "Eclipse" kann ungehindert in der Bucht ankern. Wenige hundert Meter weiter liegen die "Flying Fox", die "Romea" und die "Aurora". Nach Medienangaben allesamt Luxusjachten russischer Multimilliardäre.

Russisches Geld kurbelt türkische Wirtschaft an

Einschränkungen müssen die Oligarchen in der Türkei nicht fürchten. Denn als einziges Nato-Mitglied beteiligt sich die Türkei nicht an den Sanktionen des Westens gegen Russland. Das Land will neutral bleiben und Geld verdienen.

Der deutsch-russische Ökonomie-Professor Gerhard Toews ist sich sicher, dass das russische Geld in den letzten Monaten auf die türkische Volkswirtschaft Einfluss genommen hat. Er kann den ökonomischen Anreiz verstehen. "Ich kann sehen, dass die türkische Regierung interessiert daran sein wird, diese russischen Ressourcen hierherzuholen – vor allem die Ressourcen der Oligarchen."

Denn es sei eine einfache Rechnung: "Reiche Russen kommen, parken ihre Yachten, mieten oder kaufen Häuser, wofür Steuern bezahlt werden. Dann stellen sie lokal Leute ein, die sie chauffieren, aufräumen, kochen, das kreiert Arbeitsplätze." Aus ökonomischer Sicht sei offensichtlich, was gerade in der Türkei passiere.

"Mir" statt Visa- oder Masterkarte

Sieben Millionen russische Urlauber – darauf will die Türkei nicht verzichten. Auch in Istanbul können Gäste aus Russland die Seele baumeln lassen. Ganz gleich, ob regimetreuer Oligarch oder Putin-Skeptiker. Elena ist seit Anfang März in Istanbul. Bargeld abheben war für die Russin einfacher, als russische Banken noch mit Visa- und Mastercard zusammenarbeiteten. Jetzt funktioniert hier keine ihrer Karten mehr. Doch trotzdem bekommt sie hier ihr Geld von ihrem russischen Konto.

Die Lösung heißt "Mir". Türkische Banken umgehen westliche Sanktionen, indem sie mit dem russischen Zahlungssystem arbeiten. Allerdings nicht alle Banken in der Türkei, erklärt Elena: "Wenn ich das richtig verstehe, sind es alles staatliche Banken oder solche, die zur Regierung eine Verbindung haben."

Russisches Geld ist in der Türkei herzlich willkommen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine scheint das Land ein "sicherer Hafen" für russische Millionen zu sein.