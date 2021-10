Sondierungsverhandlung: Schnurstracks weiter Richtung Ampel

Am Ende geht alles schneller als gedacht: Kaum einer in Berlin hat mit einem Presseauftritt der Sondierenden vor dem späten Nachmittag gerechnet. Doch die Parteichefs von Grünen, FDP und SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz treten bereits um 13.00 Uhr an die Mikrofone.

Zwölf Seiten Sondierungspapier

Scholz, obwohl einen großen Schritt weiter Richtung Kanzleramt, bleibt gewohnt emotionsarm: Es sei tatsächlich gelungen, sich auf ein Papier zu einigen. Das Sondierungspapier umfasst zwölf Seiten, auf denen die drei Parteien die Kernpunkte festhalten, mit denen man kommende Woche in echte Koalitionsverhandlungen starten will. Es dient dazu, die jeweils eigene Partei von gemeinsamen Koalitionsgesprächen zu überzeugen. Und so viel vorweg: Das Papier ist in vielen Punkten erstaunlich konkret und geht schon stark in Richtung eines Koalitionsvertrags.

Rote Linien der FDP sind drin

Die FDP hat ihre roten Linien in dem Papier untergebracht: keine Steuererhöhungen, keine Vermögensteuer und auch kein Aufweichen der Schuldenbremse. Steuersenkungen, wie sie sich die FDP eigentlich gewünscht hätte, stehen aber nicht drin. Ein Tempolimit, das ohnehin eher als "Verhandlungsmasse" galt, soll es nicht geben – hier gibt es also ein Entgegenkommen von SPD und Grünen, die das Limit beide wollten.

Mindestlohn, stabile Renten, Wohnraum

Aber auch SPD und Grüne haben viele ihrer Ideen im Papier unterbringen können. Die SPD punktet mit einem Mindestlohn von zwölf Euro. Das Renteneintrittsalter soll, wie von der Partei im Wahlprogramm angepriesen, nicht angehoben werden, und das Rentenniveau soll stabil bleiben. Außerdem will man für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen und dafür 400.000 Wohnungen im Jahr neu bauen. Ein Mietenmoratorium, wie es sich die SPD gewünscht hat, steht nicht im Papier.

Kohleausstieg "idealerweise schon bis 2030"

Die Grünen dürfen sich über umfangreiche Zugeständnisse beim Klimaschutz freuen. Das mögliche Dreierbündnis will den Ausbau der erneuerbaren Energien "drastisch beschleunigen". Eine Solarpflicht auf jedem Dach soll es zwar nicht geben, dafür sollen Solarpanele aber immerhin auf gewerblichen Neubauten verpflichtend werden und bei privaten Neubauten "die Regel". Für die Windkraft sollen zwei Prozent der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden, und der Kohleausstieg soll "idealerweise (..) schon bis 2030" gelingen.

Ein Kompromiss zeichnet sich beim Thema Verbrennungsmotor ab: Die Grünen hätten ihre Neuzulassung ab 2030 gerne verboten, die FDP will weiterhin eine "Technologieoffenheit". Jetzt will man "gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission" ab 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zulassen. Dazu zählen auch "nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge".

Knackpunkt: die Finanzierung

Alle drei Parteien finden sich also in dem Papier wieder, und FDP-Chef Lindner sieht die Chance, dass eine mögliche Koalition "größer wird als nur ihre Teile".

Der Knackpunkt dürfte allerdings die Finanzierung werden, denn ohne Einnahmen mittels Steuererhöhungen oder zusätzliche Kredite durch ein Aufweichen der Schuldenbremse ist der finanzielle Handlungsspielraum einer zukünftigen Regierung eingeschränkt. Hier geben sich alle drei Parteien recht schmallippig.

Über konkrete Zahlen habe man nicht gesprochen, sagt die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Aber man wolle alles dafür tun, damit es genügend private und öffentliche Investitionen gibt. Gelingen soll dies unter anderem durch einen "modernen Staat" mit einer "agilen und digitalen Verwaltung". Um Investitionen zu erleichtern, will man Zulassungsverfahren deutlich beschleunigen.

Wie es jetzt weitergeht

Die drei Parteien werden jetzt intern für gemeinsame Koalitionsgespräche werben. Bei SPD und FDP passiert das innerhalb des Parteivorstandes und des Präsidiums. Bei den Grünen braucht es das Votum der Mitglieder auf einem "kleinen Parteitag", der für diesen Sonntag anberaumt ist.

Während die Zustimmung bei Grünen und SPD, die ja ohnehin die Ampel bevorzugen, eher als Formsache gilt, könnte auf FDP-Chef Christian Lindner etwas mehr Überzeugungsarbeit zukommen. Jedenfalls macht Lindner nochmal ordentlich Werbung: Allein der vertrauensvolle Gesprächsstil der letzten Tage markiere schon eine Zäsur in der politischen Arbeit in Deutschland, sagt er. Nach den Gesprächen ist er überzeugt: Es habe "lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren". Nachdem sich die roten Linien der FDP im Sondierungspapier finden, dürfte es auch ihm leicht fallen, seine Partei von Koalitionsverhandlungen zu überzeugen.

Diese könnten schon kommende Woche Dienstag starten, und "Sinn und Zweck" sei, "dass vieles noch vertieft wird", sagt die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock. Es geht dann auch um Ministerien und die Verteilung von Ministerposten. Kanzlerkandidat Scholz hat ein zeitliches Ziel: Er sei optimistisch, dass bis Weihnachten die Ampelkoalition stehe.