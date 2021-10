Laschets Jamaika-Hoffnung und das Pokerface der Grünen

Dieses Mal treten nicht die Generalsekretäre vor die Kameras, wie beispielsweise nach dem Treffen von Union und FDP, sondern vier Parteichefs: Annalena Baerbock und Robert Habeck für die Grünen, Armin Laschet und Markus Söder für CDU und CSU. Zwar richten sich die meisten Fragen der wartenden Journalisten an Baerbock und Habeck - schließlich haben es die Grünen zusammen mit der FDP in der Hand, ob sie lieber mit der SPD oder mit den Grünen ein Regierungsbündnis schmieden wollen.

Besonders beobachtet werden aber Laschet und Söder. Was lässt sich aus ihrem gemeinsamen Auftritt ablesen? Wollen Sie dokumentieren, dass eine Jamaika-Koalition möglich bleibt? Wollen sie Geschlossenheit der Union demonstrieren? Die Botschaft der beiden Parteichefs an diesem Tag jedenfalls ist die gleiche: Es "würde sich lohnen", die Gespräche zu vertiefen, sagt Laschet. Eindeutiges "Interesse, weiter zu reden", bekundet auch Söder. Beide lassen keinen Zweifel daran, dass sie - allen Differenzen zu den Grünen zum Trotz - die Hoffnung auf ein schwarz-grün-gelbes Jamaika-Bündnis am Leben halten wollen.

In der Union brodelt es

Dabei gab es in der Union in den vergangenen Tagen so mache Stimme, die Jamaika schon abschrieb. Unionspolitiker, die dafür plädierten, CDU und CSU sollten nach 16 Jahren Regierung lieber auf der Oppositionsbank Platz nehmen, um von dort aus einen Neustart zu beginnen – auch einen personellen Neustart. Selbst wenn der Name Laschet dabei nicht immer fiel, war klar, dass damit auch ein Rückzug des CDU-Vorsitzenden gemeint war. Immer häufiger aber kam in den vergangenen Tagen auch die explizite Forderung, Laschet möge seinen Platz an der Parteispitze räumen. Auch Söder trug mit der einen oder anderen Äußerung in den vergangenen Tagen dazu bei, Laschet indirekt weiter zu schwächen.

Der CDU-Chef hatte sich trotz heftiger Widerstände in der eigenen Partei zum Kanzlerkandidaten küren lassen. Nach der Wahlpleite der Union macht ihn nun so mancher für das schlechte Ergebnis verantwortlich. Obwohl der neue Bundestag so groß sein wird wie nie zuvor, gehören der neuen Unionsfraktion 50 Abgeordnete weniger an - fast alle dieser Mandate (49) verlor die CDU.

Laschets letzte Chance

Angesichts dieser belastenden Situation verwundert es nicht, dass Laschet müde aussieht bei dieser Pressekonferenz. Deutlich wird aber auch: Vorerst kämpft Laschet weiter. Er will weiterverhandeln mit den Grünen und der FDP, um doch noch ein Jamaika-Bündnis hinzubekommen - und es doch noch auf den Chefsessel ins Bundeskanzleramt zu schaffen.

Dass er eine Menge wegstecken kann, hatte der CDU-Chef schon beim Wettstreit mit Söder um die Kanzlerkandidatur unter Beweis gestellt. Und auch jetzt trotzt Laschet dem innerparteilichen Druck. Aus seinem Umfeld heißt es sogar: Er ruhe in sich selbst.

Wie lange noch, bleibt abzuwarten. Politische Beobachter sind sich aber einig: Sollten sich Grüne und FDP nicht zu einer Jamaika-Koalition bewegen lassen, dürfte das Ende von Laschets Zeit an der CDU-Spitze besiegelt sein. Und aktuell scheint eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP deutlich wahrscheinlicher als Jamaika.

Laschet in die Pfanne hauen?

Komiker Dieter Hallervorden hat mal gesagt: "Manche Politiker muss man behandeln wie rohe Eier. Wie behandelt man rohe Eier? Man haut sie in die Pfanne." Dem CDU-Vorsitzenden Laschet droht gegenwärtig ganz akut, dass er in die Pfanne gehauen wird. Seine eigenen Parteifreunde haben den Herd schon angestellt, die Pfanne steht bereit.

Hinter vorgehaltener Hand beklagt ein CDU-Abgeordneter, der Parteichef ziehe das Debakel der Union nur völlig unnötig in die Länge. Seiner Meinung nach, müsste CDU jetzt unbedingt auf die Oppositionsbank, sich dort richtig schütteln und komplett neu aufstellen: "Wir müssen Tabula rasa machen", betont er. Und der erste Schritt dazu sei, "Laschets Stelle neu zu besetzen".

Es gibt freilich auch andere Stimmen. So meldete sich zum Beispiel Christian Haase zu Wort, der Vorsitzende der kommunalpolitischen Vereinigung von CDU/CSU (KPV): "Wir sollten uns jetzt darum kümmern, die Jamaika-Sondierungen voranzutreiben und FDP und Grünen keinen Vorwand zu liefern, die Gespräche mit Hinweis auf eine unklare Personallage in der CDU zu beenden." Wer jetzt weiter gegen Laschet wettere, müsse damit rechnen, dass das innerparteiliche Konsequenzen haben werde, warnte Haase.

Keine Personalfragen bei Sondierungsrunde

Laschet selbst betont nach der heutigen Sondierungsrunde, Personalfragen müssten gegenwärtig zurückgestellt werden. Das Dominierende im Gespräch mit den Grünen sei die "Ernsthaftigkeit der Lage, vor der Deutschland steht", gewesen. Es sei diskutiert worden, "wie kann man eigentlich diese Riesenaufgaben, die im Moment vor uns liegen lösen, deshalb haben auch Personalfragen heute keine Rolle gespielt". Und Söders Ergänzung dazu fiel ungewöhnlich knapp aus: "So ist es."

Habeck wollte den Zustand in der Union "nicht kommentieren", ließ die Hauptstadtpresse aber "ganz allgemein" wissen: Natürlich funktioniere eine Regierung dann besonders gut, wenn die Autorität innerhalb der Parteien klar sei. Die Grünen gingen davon aus, dass Laschet "der gesetzte Kandidat der Union für das Kanzleramt in Deutschland ist, sofern es eine parlamentarische Mehrheit dafür geben sollte".

Annäherung beim Klimaschutz

Diejenigen in der Union, die auf Jamaika hoffen, können von den Übereinstimmungen zehren, die sowohl Söder als auch Baerbock beim Thema Klimaschutz ausgemacht haben. Von einer guten Annäherung auf diesem Feld sprach Söder, von "gemeinsamen Anliegen" Baerbock. Keinen Hehl machten beide aber auch daraus, dass es noch Gräben zu überbrücken gäbe. Differenzen in gesellschaftspolitischen Bereichen nannte es Baerbock, eine "Menge Gesprächsbedarf" beispielsweise bei der Migration schilderte Söder. Und auch Habeck versäumte es nicht, auf Trennendes hinzuweisen.

Söder hatte schon vor Monaten - als die Grünen in Umfragen noch mit der Union um Platz eins konkurriert hatten - mehrfach seine Sympathie für Schwarz-Grün bekundet. Auch heute versichert er, das Gespräch mit den Grünen sei "genauso oder sogar noch spannender" gewesen als das Treffen mit der FDP: "Weil es auch viel Denksport für alle Beteiligten ist, die Zukunft weiter zu entwickeln." Für Laschet stünde Jamaika für "eine Breite in der Gesellschaft", die "es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren".

Grüne wollen sich etwas Zeit nehmen

Die Grünen-Chefs beteuerten zwar pflichtschuldig, die Gespräche seien "konzentriert" (Habeck) und "konstruktiv" (Baerbock) gewesen, ließen sich aber ansonsten nicht in die Karten schauen: Man werde alle Treffen der vergangenen Tagen jetzt insgesamt in den Gremien bewerten, sagte Habeck. "Dafür werden wir uns heute und morgen Zeit nehmen."

Eine klare Präferenz für eine Ampel oder für Jamaika wollten sie sich zumindest in diesem Rahmen nicht anmerken lassen. Die Grünen bleiben vorerst beim Pokerface - wenngleich Habeck sein Statement mit dem Satz einleitete: "Das Gespräch heute war von der Ausgangslage geprägt, dass die SPD in der Wahl vor der Union liegt." Dem Wahlverlierer Laschet bleibt vorerst nichts anderes übrig, als dem innerparteilichen Druck weiter standzuhalten und der Entscheidung von Grünen und FDP entgegenzufiebern. Es wird eine Zitterpartie.