Sondervermögen: Was die Bundeswehr jetzt braucht

Der Himmel ist grau, die Panzerketten haben sich tief in den Waldboden eingegraben. Zwischen Nadelbäumen steht ein deutscher Schützenpanzer vom Typ Marder. Die Besatzung hat eine Zeltplane unter Bäumen gespannt. Darunter stehen Feldbetten. Einige der Männer rauchen. Ihr Kommandant steht abseits. Er ist sauer. Stocksauer sogar. Er flucht. Namentlich will er deshalb lieber nicht genannt werden.

Es läuft nicht gut in seinem Abschnitt. Ein paar Tage sind sie schon hier draußen – auf einem der größten Truppenübungsplätze in Deutschland. Und seine Einheit ist nahezu blind oder besser: taub. Und stumm ist sie sowieso. Denn die deutschen Panzergrenadiere erfahren nicht, was los ist im Frontabschnitt nebenan. Dort sind Soldaten einer anderen Nato-Nation in Stellung gegangen. Doch die deutschen Funkgeräte, eingeführt in den 1980er Jahren, sind nicht kompatibel mit den Systemen der Nachbarn. Die setzen auf modernen verschlüsselten Digitalfunk und auf entsprechende Datenübertragung. Die deutschen Soldaten hingegen müssen improvisieren.

Improvisation gefragt

Und die Panzergrenadiere wissen sich zu helfen: Sie schicken Kameraden auf Motorrädern los, um Befehle oder Meldungen zu überbringen. Oder sie schießen Leuchtkugeln ab. Eine bestimmte Farbe steht für ein vorher vereinbartes Signal. Dass das wenig zu tun hat, mit moderner Kommunikation ist offenkundig. Es erklärt auch die Flüche des Panzerkommandanten. Doch die Szene zeigt noch mehr: Nämlich, dass die Bundeswehr das Sondervermögen bitter nötig hat. Der Truppe fehlt es längst an elementarer Ausrüstung, nicht nur an Großgeräten. Vor allem aber braucht es ein zweckmäßiges Beschaffungswesen, damit das Geld nicht verpufft. Dafür ist die insbesondere im Heer weitverbreitete aber hoffnungslos veraltete Funkausrüstung ein gutes Beispiel:

Alte Technik erlebt Revival

Bereits im Jahresbericht des Wehrbeauftragen des Bundestages für das Jahr 2010 wird das Thema angesprochen: Es gebe zu wenige Funkgeräte auf Nato-Standard, heißt es dort. Die vorhandenen Funkgeräte der Bundeswehr seien mit denen der US-Truppen "nicht kompatibel". Rund elf Jahre sind vergangen, seit der Bericht im Januar 2011 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Eine Ausstattung der Truppe mit neuen Funkgeräten im großen Stil lässt dennoch bis heute auf sich warten.

Die Entwicklung eines entsprechenden Systems kam Beobachtern zufolge nur schleppend voran. Andere Projekte wurden vorrangig behandelt. Im letzten Jahr - also lange bevor von einem Sondervermögen die Rede war - schloss die Bundeswehr schließlich einen Vertrag mit einer Firma, die die alten Geräte nachbauen soll. Denn die in den 1980er-Jahren eingeführte Technik soll noch einige Zeit lang durchhalten. Solange eben, bis es etwas Besseres gibt.

Eine Art vergleichsweise schnell verfügbare Überbrückungslösung also, die sich ohne größere Probleme und ohne Umbauten in Fahrzeuge einbauen lässt: Nach dem "plug and play"-Prinzip, wie es das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in einer Mitteilung nennt.

Steuermillionen für veraltete Technik

600 Millionen Euro dürften die Nachbauten kosten, sofern die in Medienberichten genannten Summen stimmen. Der Stand der Technik verändert sich dabei nicht. Die Geräte bleiben gewissermaßen die alten, so wird es explizit in der Bekanntmachung des Auftrages gefordert. Einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" aus dem Herbst letzten Jahres zufolge konnte die Beschaffungsbehörde so eine langwierige öffentliche Ausschreibung umgehen. Das Kernproblem aber ist damit nicht beseitigt. Und so steht die moderne Kommunikationsausstattung noch immer auf der Wunschliste der Truppe.

Sondervermögen: Messlatte für Ministerin

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird sich also daran messen lassen müssen, dass das Sondervermögen in den kommenden Jahren auch wirklich in solche Vorhaben investiert wird und nicht im Zuge langwieriger Beschaffungen versickert. Denn insbesondere in internationalen Missionen dürfte die Bundeswehr in Zukunft verstärkt auf neue Kommunikationssysteme angewiesen sein. Etwa im Baltikum, wo sich Deutschland neben weiteren Nato-Staaten an der Mission Enhanced Forward Presence beteiligt und eine Führungsrolle innehat.

Tatsächlich sollen 20,7 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Kommunikationsmittel ausgegeben werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Verweis auf ein vertrauliches Dokument. Lambrecht hatte bereits zu Wochenbeginn erkennen lassen, dass es ihr nicht nur um Investitionen in Flugzeuge und Panzer gehe, sondern um "die gesamte Bandbreite der Bundeswehr".

40 Milliarden für die Luftwaffe

Die restlichen Posten auf der Liste sind in weiten Teilen wenig überraschend. Bei mehreren handelt es sich um ohnehin anvisierte Großprojekte:

Soweit bekannt ist der größte Teil des Sondervermögens für die "Dimension Luft" vorgesehen, insgesamt 40,9 Milliarden Euro. Das Geld soll unter anderem in die Beschaffung von US-amerikanischen F35-Kampfjets fließen. Diese sollen Teile der Tornado-Flotte ersetzen. Konkret jene Maschinen, die US-Atombomben tragen können. Neben den F35-Jets sollen weitere Eurofighter beschafft werden. Diese sollen für die elektronische Kampfführung ausgerüstet sein. Das bedeutet unter anderem, dass die Eurofighter Flugabwehreinrichtungen erkennen und stören sollen. Genannt wird auch die Bewaffnung der israelischen Heron-Drohne. Die Beschaffung neuer schwerer Transporthubschrauber sowie leichter Hubschrauber ist den Berichten zufolge ebenso geplant. 16,6 Milliarden Euro sind für die "Dimension Land" vorgesehen, 19,3 Milliarden für die Marine. In welchem Zeitraum die Anschaffungen geplant sind und wann Geld in erste Projekte fließt, ist bislang nicht öffentlich bekannt.