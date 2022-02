Sondervermögen für die Bundeswehr – woher kommt das Geld?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt in der Bundesregierung zu einer 180-Grad-Wende in der Verteidigungspolitik. Die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, zusätzlich 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufzubringen, wäre vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen – sowohl in der SPD als auch bei den Grünen. Jetzt aber soll es schnell gehen. Sogar das Grundgesetz könnte dafür geändert werden.

Sondervermögen heißt: neue Schulden

Das Geld wird voraussichtlich nicht aus anderen Ressorts abgezweigt oder andernorts eingespart, es werden schlicht neue Schulden gemacht. Das geht aber nicht einfach so. Stichwort: Schuldenbremse. In Artikel 109 des Grundgesetzes steht, dass Bund und Länder ihre Haushalte ohne neue Schulden ausgleichen müssen.

Ausnahmen sind nur für "Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen" vorgesehen. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Schuldenbremse ausgesetzt, um die milliardenschweren Hilfen bezahlen zu können. Erst 2023 soll sie wieder greifen. Wohl auch deshalb will Finanzminister Lindner (FDP) die 100 Milliarden Euro schnell auf den Weg bringen, damit sie noch im Haushalt des laufenden Jahres 2022 verbucht werden.

Grundgesetzänderung nötig?

Damit das Geld nicht für andere Zwecke ausgegeben werden kann, strebt Lindner eine Grundgesetzänderung an. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das hätte zur Folge, dass eine neue Regierung – mit anderen Parteien und anderen Zielen - den Fonds nicht schnell wieder abschaffen könnte. Jegliche Änderung bräuchte wieder eine Zweidrittelmehrheit.

Ob das Geld auch mit einem einfachen Beschluss der Regierungsparteien beschafft werden könnte, wird hinter den Kulissen diskutiert. Manche zweifeln, ob es in diesem Fall und in dieser Größenordnung als "Sondervermögen" deklariert werden kann. Klar ist, das Geld soll über mehrere Jahre ausgegeben werden. Denn: Allein die Entwicklung von bewaffneten Drohnen oder die Beschaffung von Kampfflugzeugen geht nicht von heute auf morgen.

Zügiger Beschluss erwartet

Nach den Plänen des Finanzministeriums soll das Sondervermögen bereits Mitte März vom Kabinett beschlossen werden. Für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist die Ampelkoalition auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Die Unionsfraktion hat ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bereits signalisiert, will aber noch über Einzelheiten sprechen.

Spannend wird dabei, welche Bedingungen Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) dafür stellt. Bereits bei seiner Rede am Sonntag im Bundestag hatte Merz angekündigt, dass die Ampel nicht für "Wohltaten zuständig" sein könne, die Opposition aber das "verfassungsrechtlich schwierige Instrument wie ein Sondervermögen" mittragen soll.

Für die Linke kommt ein Sondervermögen zur Ausstattung der Bundeswehr - "ein Wettrüsten" - wie die Partei formuliert - nicht in Frage.

Ist die Schuldenbremse damit endgültig beerdigt?

Für den FDP-Finanzminister ist dieser Schritt ein gewagter. Die FDP hat sich zwar stets für eine gute Ausstattung der Bundeswehr stark gemacht. Gleichzeitig sind es aber die Liberalen gewesen, die auf einen ausgeglichenen Haushalt gepocht und vor zu hohen Schulden gewarnt haben. Erst wurde die Schuldenbremse für die Bewältigung der Corona-Krise aufgeweicht, nun ist es die Ausstattung der Bundeswehr.

Übrige Schulden aus dem vergangenen Jahr, die eigentlich für die Bewältigung der Corona-Pandemie gedacht waren, fließen in Klimaschutzmaßnahmen. Das alles sind Haushaltsbuchungen, gegen die die FDP in Oppositionszeiten auf die Barrikaden gehen würde. Wann also kommt die Bundesregierung zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt, zur viel zitierten Schwarzen Null?

Diese Frage wird im Finanzministerium derzeit nur vage beantwortet. Christian Lindner schließt höhere Steuern nach wie vor aus. Er sagt, dass im Haushalt an anderen Stellen "priorisiert" werden müsse. Das heißt nichts anderes, als dass sämtliche Ausgabenwünsche der Ampelkoalition noch einmal auf den Prüfstand kommen. Vermutlich bleibt es nicht bei nur einer 180-Grad-Wende.