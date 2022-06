Sondervermögen Bundeswehr: Sinnvolles Konzept oder Sammelsurium?

Kritik an Verteilung der Mittel aus Sondervermögen

Kaum wurde die Beschaffungsliste bekannt, kam Kritik auf. Mal wurde der Finanztopf als unzureichend bezeichnet, mal eine Gewichtung zugunsten der Luftwaffe und zulasten des Heeres beklagt. Doch es gibt auch andere Stimmen: Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München etwa findet: "Die Liste ist nicht perfekt, aber gut." Im Gespräch mit BR24 machte der Professor für Internationale Politik deutlich, dass sie sich in die militärischen Fähigkeiten einfüge, die die Nato von Deutschland erwarte.

Zum Artikel: "Was die Bundeswehr jetzt braucht"

Militär-Experte Mölling verteidigt Beschaffungsliste gegen Kritik

Ganz ähnlich sieht es Christian Mölling, Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auf die Frage, ob die Beschaffungsliste einem Sammelsurium von Einzelmaßnahmen ähnele, sagte Mölling BR24: Das möge einem so vorkommen, es gebe aber einen Plan dahinter, der "älter als diese Regierung" sei. Deutschland habe seinen Nato-Partnern schon vor Jahren Zusagen gemacht – im Sinne einer gemeinsamen Verteidigung Europas. Und die Liste enthalte eben das, "was wir bisher nicht liefern konnten".

Digitalisierung der Bundeswehr als vorrangige Aufgabe

Folglich sieht er kein Problem darin, dass die Luftwaffe den Löwenanteil der Mittel erhält. Betrachte man die Verteilung militärischer Fähigkeiten im gesamten Nato-Verbund, ergebe sich durchaus ein schlüssiges Konzept, so Mölling. Zudem käme es aus seiner Sicht bei einem Angriff aufs Bündnisgebiet vor allem auf ein gutes Zusammenspiel der Teilstreitkräfte an. Also darauf, dass Heer, Marine und Luftwaffe gut miteinander kommunizieren. Deshalb sei die Digitalisierung der Truppe das wichtigste Projekt. Und auch hierfür soll vergleichsweise viel Geld verwendet werden.

Politikwissenschaftler Masala: Heer braucht Unterstützung aus Luft

Auch Masala kann das Argument nicht nachvollziehen, die Mittel würden unausgewogen auf die verschiedenen Teilstreitkräfte verteilt. Wenn das Heer in einen Kampfeinsatz geschickt werde, brauche es nämlich Unterstützung aus der Luft, so der Militär-Experte. Die Luftwaffe müsse im Ernstfall den Weg für Panzer freimachen. Und die Marine wiederum benötige Seefernaufklärer. Diese aber werden im Wirtschaftsplan unter "Dimension Luft" gelistet – nicht unter "See". Ähnlich verhält es sich laut Mölling mit dem Unterstützungshubschrauber, der unter "Dimension Luft" geführt wird. Der Helikopter sei eigentlich dem Heer zuzurechnen.

Sondervermögen "keine Amazon-Wunschliste"

Allerdings kritisieren auch die beiden Experten einzelne Punkte. In den Augen von Mölling müsste die persönliche Ausrüstung der Bundeswehrkräfte nicht mit Mitteln aus dem Sondervermögen finanziert werden. Der Topf ist ja in erster Linie für langfristige Großprojekte gedacht, die mit einem regulären Jahreshaushalt nicht zu stemmen sind. Und Masala ergänzt, dass er sich etwa bei der Marine mehr gewünscht hätte: Landungseinheiten nämlich. Das Sondervermögen sei aber "keine Amazon-Wunschliste, wo man nachher auf Kaufen drückt".

Alles in allem ist Masala zuversichtlich, was die Zukunft der Bundeswehr angeht. Nach seiner Einschätzung kann Deutschland damit rechnen, in acht bis neun Jahren über eine nahezu voll ausgestattete Armee zu verfügen. Der Pannenhubschrauber CH-53 wird jedenfalls nach und nach ausgemustert. Die Flotte – seit den 70er Jahren bei der Bundeswehr im Einsatz – wird durch moderne Chinook-Hubschrauber ersetzt.