Nach Missbrauchsgutachten: Ampel will Kirchensonderrechte prüfen

Als Konsequenz aus dem Gutachten im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche will die Ampelkoalition nach den Worten der Grünenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt "Sonderrechte" der Kirchen auf den Prüfstand stellen. Nachdem die kirchen-interne Aufarbeitung gescheitert sei, sehe sie den Staat auch stärker bei der Aufarbeitung von Missbrauch gefordert, so die Grünenpolitikerin in der ARD-Talkshow "Anne Will" am Sonntagabend.

Bischof Bätzing fordert Entschuldigung von Papst Benedikt

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, fordert vom emeritierten Papst Benedikt XVI. erneut eine Entschuldigung für sein Verhalten im Missbrauchsskandal. Bätzing sagte in der ARD, die Äußerungen Benedikts zum Münchner Gutachten hätten einen "immensen Schaden" verursacht. Der 94-Jährige hatte jede Schuld am Missbrauchsgeschehen zurückgewiesen.

Ihm war in dem Gutachten Fehlverhalten im Umgang mit einem pädophilen Priester im Erzbistum München und Freising vorgeworfen worden. Als Konsequenz aus dem Gutachten will die Ampelkoalition Sonderrechte der Kirchen auf den Prüfstand stellen.

Göring-Eckhardt nimmt auch kirchliches Arbeitsrecht ins Visier

Auch im kirchlichen Arbeitsrecht müssten staatliche und verfassungsrechtliche Vorgaben wie das Verbot von Diskriminierung gelten, sagte die Bundestagsvizepräsidentin. Auch das kircheneigene Tarifrecht mit Streikverbot gehöre auf den Prüfstand.

Zudem sieht die Grünenpolitikerin den Staat auch stärker bei der Aufarbeitung von Missbrauch gefordert. Die kirchen-interne Aufarbeitung sei gescheitert.

#OutInChurch: Rechtlicher Handlungsbedarf

Mit Blick auf die Initiative #OutInChurch, bei der sich 125 queere Menschen im Dienst der Kirche öffentlich geoutet hatten, sagte Göring-Eckardt, manche Bischöfe und Generalvikare hätten zwar zugesichert, dass queere kirchliche Mitarbeiter in ihrem Bereich nicht mit Kündigung rechnen müssten.

Solche persönlichen Äußerungen nützten aber wenig. Es gebe rechtlichen Handlungsbedarf. "Wir können da nicht mehr warten."

Bätzing froh über Outing

Der Limburger Bischof Bätzing sagte dazu, er sei sehr froh über das Outing. "Wir haben Menschen zutiefst verletzt und tun das bis heute." Er könne derzeit für die Kirche in Deutschland nicht garantieren, dass solchen Menschen nicht mehr gekündigt werde, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.

Eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts sei aber in Arbeit. Darin sollten persönliche Lebensentscheidungen von kirchlichen Mitarbeitern keine Rolle mehr spielen.