Sommerurlaub trotz Corona: Diese Regeln sollten Sie beachten

Trotz Corona in den Urlaub - das ist durchaus möglich, gerade vor dem Hintergrund der niedrigen Inzidenzen in Europa. Aber was gilt wo, was bedeutet Risiko-, Hochinzidenz-, Virusvariantengebiet, welche Einreise-, Test- und Quarantäneregeln gelten und was soll ich bei der Buchung beachten? Ein Überblick zu Sommerurlaub während Corona: Diese Regeln gelten.

Woher weiß ich, welche Regeln bei der Heimkehr gelten?

Die Regeln für Urlaubsrückkehrer hängen vom Reiseziel ab. Je nachdem aus welchem Land Reisende kommen, müssen sie mit sehr unterschiedlichen Auflagen rechnen. Grundlage für die Regeln ist die sogenannte Coronavirus-Einreiseverordnung. In dieser regelt die Bundesregierung unter anderem Anmelde-, Quarantäne- und Nachweispflichten.

In der Einreiseverordnung hat die Regierung nun drei verschiedene Kategorien festgelegt: einfache Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. Reiseziele werden jeweils einer Kategorie zugeordnet – und daraus ergeben sich auch die Regeln, die gelten.

Was bedeutet Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet, Virusvariantengebiet?

Als einfaches Risikogebiet oder Risikogebiet gelten Länder, in denen ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus anzustecken. In diese Kategorie fallen in der Regel Gebiete, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt.

Als Hochinzidenzgebiet gilt in der Regel ein Gebiet mit besonders hohen Fallzahlen, also einer 7-Tage-Inzidenz die den Wert 200 regelmäßig überschreitet. Bei der Einstufung können aber auch weitere Merkmale eine Rolle spielen, etwa das Verhältnis zwischen der Anzahl der Tests und der Anzahl positiver Ergebnisse.

Ein Virusvariantengebiet ist ein Gebiet, in dem eine spezielle Virusvariante besonders verbreitet ist. Die Kriterien, anhand derer Gebiete in diese Kategorien eingestuft werden, sind vielfältig. Auf der einen Seite zählt dazu der Anteil der sequenzierten Proben oder die Impfquote; auf der anderen Seite wird aber auch die Hygienesituation in dem Land bewertet. Eine wichtige Rolle spielt, welchen Anteil die Virusvariante in dem entsprechenden Gebiet im Vergleich zur Bundesrepublik hat.

Welche Einreise-, Test- und Quarantäneregeln gelten?

Grundsätzlich müssen alle Reisenden, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, vor der Einreise, eine Einreiseanmeldung ausfüllen. Diese sollte über die digitale Einreiseanmeldung eingereicht werden, kann zur Not aber auch analog ausgefüllt und abgegeben werden.

Nachweis- und Quarantäneregeln unterscheiden sich je nach Einstufung des Reiseziels. Reisende aus einfachen Risikogebieten sind verpflichtet, sich spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf das Coronavirus testen zu lassen. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, müssen sie in häusliche Quarantäne. Genesenen- oder Impfnachweise gelten als negatives Testergebnis.

Das bedeutet: Wer sich vor der Einreise nach Deutschland testen lässt und ein negatives Testergebnis vorweisen kann, wer geimpft oder genesen ist, der muss nicht in Quarantäne.

Anders sieht das bei Hochinzidenzgebieten aus. Wer von dort einreist, braucht bereits bei der Einreise den Nachweis eines negativen Corona-Tests, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis und muss sich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Geimpfte und Genesene können sich zu jedem Zeitpunkt von der Quarantäne befreien lassen, indem sie einen entsprechenden Nachweis über das Einreiseportal übermitteln. Wer weder geimpft noch genesen ist, kann sich erst nach fünf Tagen von der Quarantäne freitesten.

Reisende aus Virusvariantengebieten müssen alle - auch Geimpfte und Genesene - einen negativen Corona-Test nachweisen. Ebenso für alle gilt eine 14-tägige Quarantäne, die nicht vorzeitig beendet werden kann.

Was ist, wenn ich mit Kindern verreise?

Für Erwachsene und Kinder gelten unter Umständen unterschiedliche Regeln. Das ist dann der Fall, wenn Eltern bereits geimpft oder genesen sind, das Kind allerdings nicht. Reist diese Familie in ein einfaches Risikogebiet oder ein Virusvariantengebiet, dann gelten für Kinder und Eltern die gleichen Regeln, wie oben beschrieben.

Reist die Familie allerdings in ein Hochinzidenzgebiet, dann haben Eltern die Möglichkeit, sich mittels Impf- oder Genesenennachweis von der häuslichen Quarantäne zu befreien. Ungeimpfte Kinder hingegen, die auch keinen Genesenennachweis haben, haben diese Möglichkeit nicht. Sie müssen zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen haben sie die Möglichkeit, sich freizutesten.

Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks darauf, dass die Einreiseverordnung bereits angepasst worden sei, um Familien den Urlaub zu erleichtern. Lediglich im Fall von Hochinzidenzgebieten unterscheiden sich unter Umständen die Regeln für Eltern und Kinder. Das Ministerium rechtfertigt diesen Konflikt damit, dass es auch nötig sei, die Sicherheit bei Reisen zu gewährleisten.

Was gilt bei Flugreisen?

Wer weder geimpft noch genesen ist und mit dem Flieger nach Deutschland einreist, braucht unabhängig von der Einstufung des Reiseziels vor Abflug einen negativen Corona-Test. Da nicht alle Fluggesellschaften Testmöglichkeiten vor Abflug anbieten, rät die Verbraucherzentrale Bayern dazu, sich frühzeitig zu informieren, wo am Reiseziel getestet wird - und im Voraus einen Termin auszumachen. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass die Tests gerade für Familien teuer werden können. Die Kosten liegen je nach Test-Art und Anbieter zwischen 30 und 100 Euro.

Wie werden die Regeln kontrolliert?

Bei der Einreise aus dem Schengen-Raum kontrollieren die Bundespolizei und die zuständigen Länderpolizeien stichprobenartig, ob die Regeln eingehalten werden. Reisen Urlauber aus einem Drittstaat ein, werden die Voraussetzungen systematisch durch die Bundespolizei überprüft.

Weil sich die Delta-Variante in Deutschland und Europa immer weiter ausbreitet, hatten Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Vertreter anderer Länder zuletzt gefordert, heimkehrende Urlauber strenger zu kontrollieren. Sie fürchteten, dass die Zahl der Neuinfektionen durch Reiserückkehrer erneut ansteigen könnte. Die Bundesregierung hat den Vorstoß abgelehnt. Bund und Länder konnten sich in der vergangenen Woche nicht darauf einigen, die Einreiseverordnung anzupassen.

Bis wann gelten die Regeln?

Die Regelungen zur Quarantänepflicht sind bis zum 28. Juli begrenzt. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Auf Anfrage von BR24 wollte das Bundesgesundheitsministerium keine Auskunft erteilen.

Was sollte ich bei der Buchung beachten?

Welche Gebiete als Risikogebiet, als Hochinzidenz- oder als Virusvariantengebiet eingestuft werden, kann sich derzeit sehr schnell ändern. Zuletzt wurde das im Fall von Portugal deutlich, als die Bundesregierung das Land überraschend zum Virusvariantengebiet erklärte. Viele Urlauber buchten spontan um, um einer Quarantäne zu entgehen. Mittlerweile gilt Portugal als Hochinzidenzgebiet.

Angesichts dieser unsicheren Situation rät die Verbraucherzentrale Bayern im Gespräch mit BR24 dazu, im engen Kontakt mit dem Reiseanbieter zu bleiben. Ob kostenfrei storniert oder umgebucht werden kann, hängt vom gebuchten Tarif ab. Bei Pauschalreisen ist der Reiseveranstalter demnach verpflichtet, Urlauber nach Hause zu bringen oder Stornierungen zu akzeptieren. Wer auf eigene Faust bucht, hat diesen Anspruch nicht automatisch.

Die Verbraucherzentrale rät zudem, sich vor der Buchung über die Regeln vor Ort zu informieren, um ein "Böses Erwachen" am Urlaubsort zu vermeiden.