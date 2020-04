Sommerurlaub in Österreich? Wien ist gesprächsbereit

Die österreichische Regierung ist laut jüngsten Äußerungen aus Wien grundsätzlich bereit, eine Öffnung der Grenzen für Sommerurlauber aus Deutschland zu erwägen. "Dazu wird es sicherlich Gespräche geben, aber das auch Schritt für Schritt", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Fortschritte im Tourismus hingen aber natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland und Österreich ab. Wann genau ein solcher Schritt umgesetzt werden könne, sei deshalb noch unklar.

Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte zuvor schon erklärt, wenn Länder wie Deutschland auf einem sehr guten Weg seien, die Infektionen einzudämmen, dann gebe es durchaus die Möglichkeit, sich bilateral zu einigen.

Österreich braucht die Gäste aus dem Norden

Die Deutschen stellen in Österreich die zahlenmäßig größte Gruppe unter den Touristen. Experten gehen davon aus, dass bis zu zwei Drittel der österreichischen Beherbergungsbetriebe ein Ausbleiben der deutschen Touristen nicht verkraften könnten. Einen Plan für das stufenweise Hochfahren von Gastronomie und Tourismus will Österreich bis Ende April vorlegen. Dabei werde es Auflagen wie etwa Abstands- und Hygieneregeln geben, hieß es.

Weltweite Reisewarnung gilt

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte in der vergangenen Woche erklärt, es sei noch nicht abzuschätzen, ob die seit Mitte März geltende weltweite Corona-Reisewarnung für Touristen vor dem Sommer aufgehoben werden kann. Vorerst gilt sie bis zum 3. Mai: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man keine Prognose darüber treffen, wie lange die Reisewarnung aufrechterhalten wird", sagte Maas am Freitag in Berlin. Man werde "von Woche zu Woche" über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich am Donnerstag skeptisch zu Sommerurlauben im Ausland geäußert. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte er: "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich." Österreich erwähnte Söder nicht.