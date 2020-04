Sommerurlaub ade? Keine Prognose zu Reisewarnung von Maas

Urlaubspläne zu schmieden, gehört ganz sicher zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Deutscher. Doch jede Art von Planung ist in diesem Jahr schlicht nicht möglich. Schuld ist das Coronavirus.

Und auch der deutsche Außenminister kann noch nicht verlässlich Auskunft geben auf die Frage, ob der Sommerurlaub im Ausland dieses Jahr definitiv ausfallen muss: "Ich kann nur dann die Reisewarnung aufheben, wenn ich mir sicher bin, dass die Menschen reguläre Möglichkeiten haben, ihren Urlaub zu verbringen und auch wieder zurückkommen."

Ausgangssperren vereiteln Ausreise

Solange es aber Ausgangssperren in vielen Ländern gebe, werde dort kaum Urlaub zu machen sein, stellt nüchtern Heiko Maas fest. Die vorerst bis Anfang Mai geltende weltweite Reiswarnung jedenfalls besteht fort. Und für den deutschen Außenminister gibt es aktuell auch keinen Grund, sie zurückzunehmen. "Der internationale Flugverkehr ist zusammengebrochen. Es gibt in vielen Ländern Einreisesperren. Das heißt, es besteht ja kaum die Möglichkeit, sich überhaupt irgendwo hin zu bewegen."

Und so hält man es denn im Außenministerium ähnlich wie in den anderen Ressorts der Bundesregierung: Es ist nicht die Zeit für kühne Zukunftsprognosen, man fährt auf Sicht. Was die Reisewarnung betrifft, so werde die Lage von Woche zu Woche verfolgt, sagt Heiko Maas. Ende April oder Anfang Mai werde man über eine mögliche Verlängerung entscheiden. Maas wünscht sich dabei sehr eine Abstimmung innerhalb der EU. Und auch eine Botschaft an die Deutschen hat er parat: bitte dringend auf nicht-notwendige Auslandsreisen zu verzichten.

"Sie müssen nach wie vor damit rechnen, nicht mehr zurück zu kommen nach Deutschland." Heiko Maas (SPD), Außenminister

Rückholaktionen laufen noch

So die Warnung aus dem Auswärtigen Amt. Dort weiß man, wovon man spricht. Denn gleichzeitig läuft die größte Rückholaktion Deutscher aus dem Ausland in der Geschichte der Bundesrepublik weiter. Das liegt nicht nur, aber auch an Südafrika: Von dort fliege man nach wie vor Deutsche aus. "Das hat damit zu tun, dass es in Südafrika eine harte Ausgangssperre gibt mit Polizeikontrollen. Und es teilweise sehr schwierig ist für die Leute, überhaupt zum Flughafen zu kommen."

Während also in Südafrika noch tausende Deutsche festhängen, haben es mittlerweile über 240.000 aus aller Welt durch die Rückholaktionen nach Hause geschafft. Gleichzeitig weiß man im Auswärtigen Amt auch um viele Einzelfälle. Es gebe nun, da die meisten wieder daheim seien, in den Konsulaten und Botschaften Kapazitäten, auch die besonders schwierigen Fälle anzugehen, so Maas.

Wer zahlt die Rückholtickets? Keine Zeit für Verwaltungsfragen

Der Außenminister räumter aber auch ein, dass man nicht für jeden eine Lösung parat habe: "Die Ausgangssperren sind im Wesentlichen das Problem, die es extrem schwierig machen, überhaupt an den Flughafen zu kommen. Und natürlich gibt es weiterhin Einzelfälle: Menschen, die im kolumbianischen Urwald sind und ihren Urlaub da verbringen, müssen erst einmal erreicht werden."

Weiter ungeklärt bleibt bei all dem vorerst die Frage, inwieweit sich die ausgeflogenen Urlauber an den Rückholkosten beteiligen müssen. Vorgesehen ist eigentlich, dass jeder den Gegenwert eines normalen Economy-Ticktes selbst beisteuere.

Doch diese Frage hat man im Auswärtigen Amt vorerst zurückgestellt. Derzeit, so Maas, habe man nicht die Zeit, sich mit solchen Verwaltungsfragen auseinander zu setzen.