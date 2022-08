Sommerinterview: Grünen-Chef Nouripour verteidigt Gasumlage

Grünen-Chef Omid Nouripour hat im ARD-Sommerinterview die umstrittene Gasumlage verteidigt. Diese sei auch unter dem Zeitdruck des Krieges beschlossen worden. "Wir haben hier einen Wettlauf gegen die Zeit, weil wir gerade beim Thema Gas große Geschwindigkeiten an den Tag legen müssen, um die Versorgung auch hinzubekommen", so Nouripour. Genau darum kümmere sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Tag und Nacht.

Gleichzeitig pocht Nouripour im Zusammenhang mit der Gasumlage auf eine Übergewinnsteuer. "Es geht nicht, dass diejenigen Unternehmen daran verdienen, die gar nicht in Not sind. Und das werden wir ändern", sagte Nouripour der ARD im Online-Format "Frag selbst", das kurz vor dem Sommerinterview ausgestrahlt wurde.

Nouripour: Stopp der Gasumlage würde in "Fiasko" enden

Die Umlage komplett zu stoppen und nicht gegenzufinanzieren würde aber in einem Fiasko enden, warnte der Grünen-Chef: "Weil, wenn die Einkäufer zusammenbrechen, kollabiert das gesamte Gasliefersystem und dann haben wir kein Gas mehr."

Er räumte ein, dass Änderungen an der Umlage juristisch heikel seien, weil es ein Gleichbehandlungsgebot gebe. Bundeswirtschaftsminister Habeck arbeite aber daran, eine Lösung zu finden. Habeck will die in die Kritik geratene Gasumlage kurzfristig noch ändern. Es sollen weniger Firmen von den Geldern profitieren, die die Endverbraucher ab Oktober zahlen müssen.

Nouripour: AKW-Laufzeitverlängerungen sind "Kokolores"

Zu den Forderungen nach Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke als Energie-Alternative sagte er, diese Diskussionen seien "Kokolores". Es sei ein "Märchen", dass es jetzt eine Renaissance der Atomkraft geben würde. "Wenn Markus Söder, der selber mal Umweltminister war, jetzt in die andere Richtung dreht, dann streut er den Leuten Sand in die Augen", so Nouripour.

Einigung über drittes Entlastungspaket "sehr bald"

Außerdem äußerte sich Nouripour zu der Debatte über ein drittes Entlastungspaket der Regierung, die wegen der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten anhält. Er kündigte diesbezüglich "sehr bald" eine Einigung in der Koalition an.

Als mögliche Bestandteile nannte er eine neue Einmalzahlung nach Vorbild der Energiepreispauschale für alle einschließlich Rentnern und Studierenden. Auf dem Tisch lägen zudem Vorschläge etwa für Reformen des Wohn- und Bürgergelds oder für ein höheres Kindergeld.

Besonders stark macht sich Nouripour für eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Dieses sei ein "gigantischer Erfolg" gewesen. Darüber werde man auch mit der FDP noch diskutieren müssen. FDP-Chef Christian Lindner ist bislang gegen die Verlängerung des 9-Euro-Tickets.