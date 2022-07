Flugchaos: Wie Sie Ihre Reise richtig vorbereiten

Europas Luftverkehr im Sommer 2022: Tausende Flüge werden gestrichen, Verspätungen sind an vielen Airports an der Tagesordnung, Passagiere müssen stundenlang an der Sicherheitskontrolle anstehen – und dann gerät oft auch noch der Koffer auf Abwege. Kurz: Das Chaos an Deutschlands Flughäfen reißt nicht ab – und das bei zuletzt ziemlich abgehobenen Preisen.

Immerhin gibt es ein paar Dinge, die Reisende tun können, um wenigstens einige Risiken zu minimieren.

Flughäfen: Welcher ist der richtige?

In Bayern gibt es mit München, Memmingen und Nürnberg gleich drei Verkehrsflughäfen, die zahlreiche touristische Verbindungen im Angebot haben. Dazu kommen zahlreiche Airports in der Nachbarschaft des Freistaats, sei es in anderen Bundesländern oder in Nachbarstaaten wie Österreich.

Tendenziell gilt: An Großflughäfen wie München oder Frankfurt sind die Abläufe streng getaktet. Kommt es hier zu Problemen, schaukeln sich diese schnell zu einer regelrechten Verspätungsspirale auf. Darüber hinaus häuften sich an den großen Airports zuletzt Meldungen über wahre Berge von Gepäck, die sich dort tage- bis wochenlang stapelten.

Buchung: Je direkter, desto besser

Bei der Urlaubsvorbereitung gilt gerade in diesem Sommer: Eine Reise ist wie eine Kette aus verschiedenen Bausteinen. Und je weniger Bestandteile diese Kette hat, desto weniger kann schiefgehen. So empfiehlt es sich, möglichst Direktflüge zu buchen.

Denn mit jeder Umsteigeverbindung steigt das Risiko, dass man wegen einer Verspätung den Anschluss verpasst, oder dass das Gepäck nicht rechtzeitig umgeladen wird. Bei Umsteigeverbindungen im Ausland kommen außerdem oft noch Sprachbarrieren dazu, die eine schnelle Problemlösung erschweren. Gibt es keine Direktflug-Möglichkeiten, dann sollte man für das Umsteigen ausreichend Zeit einplanen.

Pauschalpaket oder einzelne Bausteine?

Gerade in Zeiten vielfältiger Online-Angebote ist es populärer geworden, sich seine eigene Reise zusammenzustellen und die einzelnen Bausteine wie Flug, Hotel oder Kreuzfahrt einzeln zu buchen. Das sorgt für mehr Flexibilität, möglicherweise auch ein Geldersparnis - aber auch für ein höheres Risiko. Denn fällt der Flug aus oder verspätet sich dramatisch, sind die Reisenden in der Regel auf die Kulanz von Hotel und Kreuzfahrtbetreiber angewiesen. Bei pauschalen Reise-Kombinationen steht dagegen der Anbieter des Pakets im Risiko.

Abflug: Der richtige Zeitpunkt

In diesem Sommer empfehlen manche Fluggesellschaften oder Flughäfen, zwei oder drei Stunden vor dem Flug vor Ort zu sein. Deswegen sollte man sich bei der Buchung genau anschauen, wann der Start geplant ist.

Gerade vermeintlich billige Flüge finden oft zu den sogenannten Tagesrandzeiten statt, also zum Beispiel am frühen Morgen. Sollen die Passagiere dann noch Stunden vorher am Airport sein, bedeutet das ein Erscheinen bereits vor dem Morgengrauen.

Dazu kommt: Gerade am Morgen starten auch viele Geschäftsreisende, an den Passagierkontrollen stauen sich deshalb besonders viele Menschen.

Koffer richtig packen: So geht's

Gerade für Familien ist es sehr sinnvoll, Kleidung der einzelnen Familienmitglieder über die verschiedenen Koffer der ganzen Reisegruppe zu verteilen. So haben alle etwas anzuziehen, selbst wenn ein Koffer verspätet ankommen sollte oder komplett verloren geht.

Medikamente, Wertgegenstände oder teure Elektronik sollte man ohnehin nicht im Aufgabe-, sondern im Handgepäck mitnehmen.

Gepäck und Handgepäck: Was kommt wo rein?

Es fehlt europaweit an Gepäckladern. Die Branche rechnet deshalb damit, dass in diesem Sommer so viele Koffer wie noch nie verspätet ankommen. Oft türmen sich auch in den Ankunftshallen wahre Gepäckberge. Um Stress zu vermeiden, sollten Passagiere ihre Koffer möglichst rechtzeitig aufgeben. Viele Fluggesellschaften bieten auch einen Service am Vorabend des Fluges an. Außerdem lässt sich ein Koffer bei der Ankunft schneller orten, wenn er gut sichtbar ist, also zum Beispiel farbig ist oder mit leuchtend bunten Stickern beklebt.

Für das Handgepäck bitten die Flughäfen: Nur das nötigste, und natürlich keine Gegenstände, die nicht mit an Bord dürfen. Denn je länger die Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle pro Passagier brauchen, desto länger werden die Warteschlangen.

Digitale Angebote nutzen

Beim Fliegen lässt sich mit digitalen Angeboten viel Zeit sparen. Fast alle Fluggesellschaften bieten die Möglichkeit, über ihre Homepage oder eine App einzuchecken, oft schon am Tag vor dem eigentlichen Flug.

Darüber hinaus gibt es für viele Passagiere zum Beispiel am Münchener Flughafen die Möglichkeit, Koffer an automatischen Systemen abzugeben. Das kann viel Zeit und Nerven sparen.

Und: Corona-Vorschriften nicht vergessen

Auch wenn hierzulande viele Corona-Regeln gelockert wurden – gerade im Ausland gelten oft noch strenge Vorschriften, zum Beispiel bei der Einreise. Deswegen sollte man genau prüfen, ob Tests oder Impfungen vorgeschrieben sind, um böse Überraschungen beim Check-In zu vermeiden.

Außerdem sollte man die nötigen Unterlagen bereithalten. Denn die Fluggesellschaften müssen schon vor dem Abflug überprüfen, ob die Passagiere zum Beispiel bei einer Reise in die USA alle Vorschriften erfüllen.