Solowezki und Krim: Wo Putin die Geschichte fälscht

1923 richtete die Sowjetunion auf Solowkij ein Straflager ein. Das Ziel war die "Umschmiedung" und Umerziehung des Menschen. Die Kommandantur hatte ihren Sitz in der Preobrashenskij-Kathedrale. Das sogenannte "Solowezker Lager für besondere Aufgaben" mit dem Kürzel SLON war die Keimzelle für den "Archipel Gulag". Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn schreibt in seinem gleichnamigen Buch über das Lager: "Ganz wenige Geheimdienstler, zwanzig, höchstens vierzig, waren hergekommen, um Tausende, Abertausende in Gehorsam zu halten. Wie denn sie niederhalten, dass sie nicht aufmucken? Einzig durch Schrecken! Durch die Stange! Durch die Mücken! Durch das Schleifen über die Baumstümpfe! Durch die Erschießungen am helllichten Tage."

Lange lag über dem Lager streng organisiertes Schweigen. Heute indes tritt die Kirche in einen Wettbewerb mit der Erinnerung an den Terror unter Lenin und Stalin. Überall versucht man die Spuren des Lagers zu beseitigen. Aber die Menschen leben bis heute in den einfachen Holz-Baracken, die die Gefangenen hier für sich selbst bauen mussten.