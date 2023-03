Sollte die Ukraine aufgeben, damit es Frieden geben kann?

Soldaten in Schützengräben, Kämpfe um jeden Meter: die Bilder aus Bachmut im Osten der Ukraine erinnern viele an den Ersten Weltkrieg. Nach dem Oscar-Erfolg des deutschen Films "Im Westen nichts Neues" ziehen BR24-Userinnen und User Vergleiche: "Als Zuschauer merkt man die Sinnlosigkeit eines Krieges. Leider ist das in der Ukraine auch wieder aktuell." So lautet etwa ein Kommentar.

Ist der Ukraine-Krieg inzwischen so sinnlos wie es der Erste Weltkrieg damals für viele am Ende auch war? Sollte die Ukraine aufgeben, Gebiete an Russland abtreten, damit es Frieden geben kann? Dieser Frage geht das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) nach.

Martin Schulze Wessel, Geschichtsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), stellt klar: "Der Erste Weltkrieg war von deutscher Seite als ein Krieg geplant worden, der zu einem schnellen Sieg führen sollte. Dann hat sich aber herausgestellt, dass aufgrund der Waffenentwicklung die Verteidiger in einer sehr günstigen Situation gegenüber den Angreifern sind." Die Angreifer hatten bei jedem Vorgehen mit hohen Verlusten zu kämpfen und so wurde der Krieg "zu einem Krieg, in dem sich lange Zeit ganz wenig bewegt hat".

Ukraine-Krieg: Parallelen zum Ersten Weltkrieg?

Verhärtete Fronten – wiederholt sich das Geschehen nun im Ukraine-Krieg? Wladimir Putin will zwar keinen Meter zurückweichen und Wolodymyr Selenskyj mit der Unterstützung von westlichen Waffen das gesamte Territorium der Ukraine zurückerobern.

Aber das lokal begrenzte Kriegsgeschehen in Bachmut sei trotz ähnlicher Bilder nur bedingt mit der Situation an der Westfront im Ersten Weltkrieg gleichzusetzen. Überhaupt könne man "die enorme industrielle Dimension des Ersten Weltkriegs nicht vergleichen mit dem russisch-ukrainischen Krieg", sagt Marcus Matthias Keupp, Militärökonom an der ETH Zürich.

Im Video: Ist der Ukraine-Krieg so sinnlos wie es der Erste Weltkrieg am Ende für viele war? Possoch klärt!