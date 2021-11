vor 20 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24live: Tagesgespräch - Soll die EU einen Grenzwall bauen?

An Polens Grenze zu Belarus harren Tausende Migranten. In Camps und bei Minustemperaturen. Die EU dürfe sich nicht erpressen lassen, heißt es. Ist es Zeit, die EU-Außengrenzen stärker zu schützen? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.