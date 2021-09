Soll die Bundeswehr raus aus Mali?

SPD will Überprüfung des Mandats

Auch die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), will über Sinn und Zweck der beiden Bundeswehreinsätze in dem westafrikanischen Land reden. Es stehe in Frage, ob es noch realistisch sei, in dem Land für Stabilität zu sorgen, so Högl zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Unterstützt wird sie vom Chef der Sozialdemokraten im Bundestag, Rolf Mützenich. Er fordert eine Überprüfung des Mandats. Wenn die Voraussetzungen für den Einsatz nicht mehr zuträfen, müsse der neue Bundestag darüber befinden, ob es aufrechterhalten werden könne. Die SPD-Fraktion hatte der Verlängerung im Mai zugestimmt, lediglich drei Abgeordnete hatten dagegen votiert.

Noch keine Abzugspläne in der Schublade

Nach dem überstürzten Abzug aus Afghanistan, wo die Bundeswehr ebenfalls Sicherheitskräfte der Regierung – allerdings im Rahmen einer Nato-Mission – ausgebildet hatte, waren die Forderungen immer lauter geworden, auch in Mali den Einsatz zu überdenken. Zumal die Lage dort nach dem Putsch des Militärs Ende Mai immer unübersichtlicher und gefährlicher geworden war. Die Links-Partei, die grundsätzlich Auslandseinsätze der Bundeswehr abgelehnt hat, stellt generell die Sinnhaftigkeit dieser Ausbildungsprogramme in Frage.

Die Bundesregierung hat mittlerweile die Ausschüsse für Verteidigung und Auswärtiges über die aktuelle Situation informiert. Eine Exit-Strategie, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, gebe es nicht, auch lägen keine konkreten Abzugspläne in der Schublade.

Auch Frankreich besorgt

Was die russischen Söldner in Mali betrifft, erklärte das Auswärtige Amt, in dieser Frage würden Gespräche mit der französischen Regierung und mit Mali geführt. Die Lage sei besorgniserregend. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bereits mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefoniert und erklärt, gemeinsam auf die malische Übergangsregierung einwirken zu wollen, von der Verpflichtung der russischen Söldner abzusehen.

Das Thema wurde auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei ihrem jüngsten Treffen am Donnerstagabend in Paris angesprochen. Frankreich ist, anders als die Bundesrepublik, mit bis zu 5.100 Soldatinnen und Soldaten in Mali vertreten, die auch Kampfhandlungen vornehmen können. Macron betrachtet den möglichen Einsatz russischer Söldner ebenfalls mit Sorge. Nach dem Militär-Putsch hatte er öffentlich erwogen, Soldaten aus Mali abzuziehen.