Söldnerführer Prigoschin rechnet noch mit jahrelangem Krieg

Ukrainischer Militärgeheimdienst: Russland will "irgendeinen taktischen Erfolg"

Die Aussagen des Millionärs, der enge Beziehungen zum russischen Staatschef Wladimir Putin hat, können als Eingeständnis aufgefasst werden, dass der Kreml bei seinem Krieg weniger schnell vorankam als er es erwartet hatte. Die russische Regierung hatte damit gerechnet, dass der Krieg nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres innerhalb von Wochen vorbei sein würde. Im Herbst startete das ukrainische Militär erfolgreiche Gegenoffensiven und eroberte Gebiet zurück.

Zuletzt konzentrierten sich die russischen Soldaten auf die Regionen Luhansk und Donezk, die zum Donbass gehören. Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdiensts, Andrij Tschernjak, sagte der Zeitung "Kyiv Post", dass das Hauptziel der Russen sei, "zumindest irgendeinen taktischen Erfolg in der Ostukraine zu erzielen".

Söldner-Chef: Russland muss sich klare Ziele setzen

Russland hatte die von Separatisten ausgerufenen Republiken Donezk und Luhansk und weitere Teile der Ukraine im vergangenen Jahr in einem international nicht anerkannten Schritt zum eigenen Staatsgebiet erklärt. Bereits 2014 hatte Russland die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert.

"Soweit ich verstehe, müssen wir die Republiken Donezk und Luhansk abriegeln, und im Prinzip werden damit vorerst alle zufrieden sein", sagte Prigoschin. Das werde anderthalb bis zwei Jahre dauern. Deutlich länger dürfte seiner Einschätzung nach ein mögliches Vordringen russischer Kräfte bis an den Fluss Dnipro dauern, der die Ukraine von Norden nach Süden durchströmt. "Wenn wir den Dnipro erreichen müssen, dann wird es ungefähr drei Jahre dauern."

Russland müsse sich bei der Offensive klare Ziele setzen, empfahl Prigoschin. Es müsse seine Präsenz in der Ostukraine festigen oder weiter vordringen, um weitere Teile des Landes zu erobern.

Prigoschin lobt ukrainische Soldaten

Die von russischer Seite angestrebte Abriegelung und Eroberung der heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Region Donezk dürfte Prigoschin zufolge ebenfalls noch Zeit in Anspruch nehmen. "Es ist wahrscheinlich zu früh zu sagen, dass wir kurz davor sind. Viele Straßen führen hinaus, und weniger Straßen führen hinein", sagte er. "Die ukrainischen Soldaten sind gut ausgebildet", fügte er hinzu. "Und wie bei jeder großen Stadt ist es unmöglich, sie mit einem Frontalangriff einzunehmen." Man komme jedoch sehr gut voran. Die Einnahme von Bachmut sei strategisch wichtig für den weiteren Feldzug, sagte Prigoschin.

Kampf jetzt ohne neue Häftlinge?

Die Wagner-Gruppe hatte im Sommer 2022 mit der Rekrutierung von Häftlingen begonnen. Prigoschin, ein Catering-Unternehmer, der in Sowjet-Zeiten neun Jahre im Gefängnis saß, bot ihnen eine Begnadigung für sechs Monate Militärdienst im Kampf in der Ukraine an. Kürzlich hatte nun Prigoschin erklärt, dass die Rekrutierung eingestellt worden sei.

Wie das im Ausland erscheinende Portal "Mediazona" recherchierte, hat sich in den Justizvollzugsanstalten herumgesprochen, dass an manchen Frontabschnitten nach wenigen Monaten nur noch zwanzig Prozent der Freiwilligen übrig geblieben sind - die anderen starben oder wurden verwundet, manche sind auch desertiert. Wobei Prigoschin drohte, wer im Einsatz "falsch abbiege" werde an Ort und Stelle hingerichtet. Mit etwaigen ukrainischen Gefangenen könnten die Söldner machen, was immer sie wollten: "Foltern, verspotten, Kehle durchschneiden - ist mir alles egal."

Mit Informationen von AP und Reuters