Söders Klima-Vorstoß: SPD und Grüne fordern Taten, FDP spottet

Ein möglichst breites politisches Bündnis soll nach dem Willen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder dafür sorgen, dass der Klimaschutz als Staatsaufgabe im Grundgesetz verankert wird. Vertreter von SPD und Grünen zeigen sich grundsätzlich offen dafür, mahnen aber auch bei den Christsozialen Bewegung an.

Umweltministerin Schulze wirbt für ihr Gesetz

"Natürlich kann man den Klimaschutz auch im Grundgesetz stärken, aber das darf nicht zur Ersatzhandlung für wirksame Maßnahmen werden", mahnte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in der "Rheinischen Post".

Wer es ernst meine mit der Forderung nach mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz, müsse auch ihrem Klimaschutzgesetz zustimmen, sagte die Ministerin. "Denn das Klimaschutzgesetz regelt verbindlich und konkret die Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz für die nächsten Jahrzehnte."

Grüne warnen vor "heißer Luft"

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warnte den CSU-Vorsitzenden davor, mit seinem Klima-Vorstoß nur "heiße Luft" zu produzieren. Im vergangenen Jahr habe die CSU einen Grünen-Antrag, Umweltschutz als Ziel in der Verfassung zu verankern, abgelehnt. "Wenn Herr Söder es jetzt ernst meint, sollte er seinen Worten auch Taten folgen lassen", forderte sie in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie werde nun CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dazu einladen, den Grünen-Antrag noch einmal gemeinsam in den Bundestag einzubringen.

In der Zwischenzeit könne der Freistaat Bayern der entsprechenden Thüringer Bundesratsinitiative beitreten, betonte Göring-Eckardt. Auch Grünen-Chef Robert Habeck rief den bayerischen Ministerpräsidenten dazu auf, im Bundesrat der Thüringer Initiative zuzustimmen.

CDU: Gute Diskussionsgrundlage

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak signalisierte noch Abstimmungsbedarf innerhalb der Union. Die CSU-Vorschläge für mehr klimafreundliches Verhalten seien eine "gute Diskussionsgrundlage", schrieb er auf Twitter. Über den Sommer werde die CDU gemeinsam mit der CSU Standpunkte erarbeiten. "Die Zeit drängt und wir sollten auf Anreize, anstatt fruchtlose Apelle setzen", fügte er hinzu.

FDP kritisiert "Öko-Populisten Söder"

Der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen beklagte, die CSU lasse sich in der Klimadebatte insgesamt "von den Grünen treiben": "Es ist sehr viel klein-klein, sehr viel Aktionismus, und man verliert ein bisschen das große Ganze aus dem Blick", sagte er dem BR.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Lukas Köhler warf Söder auf Twitter Populismus vor: "2018 wollte CSU die AfD rechts überholen, 2019 läuft Öko-Populist Markus Söder dem nächsten Thema hinterher und will Klimaschutz ins Grundgesetz schreiben - wo er in Art. 20a längst verankert ist."

In diesem Grundgesetzartikel heißt es: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."

Kabinett tagt im Freien

Am Dienstag berät das bayerische Kabinett über den Klima- und Umweltschutz - bei trockener Witterung unter freiem Himmel im Grün des Hofgartens statt in der Staatskanzlei. In mehreren Interviews nannte Söder in den vergangenen Tagen schon einige Eckpunkte und versprach das "modernste Klimaschutzgesetz in Deutschland". Demnach soll Bayern als erstes Bundesland klimaneutral werden - und zwar nicht erst im Jahr 2050, sondern "2040 plus". Der Staatsregierung mit ihren Ministerien soll dies deutlich früher gelingen. Nur ein Drittel aller Fahrzeuge soll im kommenden Jahr mit Verbrennungsmotor betrieben werden, Flugreisen für Politiker und Beamte sollen signifikant reduziert und auf die Bahn umgeleitet werden.

Windräder im Staatswald

Söders Maßnahmenbündel greift laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" auch die hitzig diskutierte Windkraft auf: Die 10-H-Regelung, die für neue Windräder in Bayern einen Mindestabstand vom Zehnfachen der eigenen Höhe zu Wohnhäusern vorschreibt, wolle der Ministerpräsident zwar nicht antasten. Dafür wolle der Freistaat aber hundert neue Windanlagen in den nächsten zwei Jahren in den bayerischen Staatswäldern errichten. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) begrüßte die neuen Windkraft-Pläne: Er selbst sei immer Befürworter des Windkraftausbaus und der erneuerbaren Energien gewesen, sagte der Freie-Wähler-Politiker.