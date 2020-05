Söder will "Urlaub daheim" finanziell fördern

Ostseestrand statt Costa Brava, Chiemsee statt Gardasee, Harz statt Südtirol: Der CSU-Vorsitzende Markus Söder macht sich wegen der Corona-Krise schon seit Wochen für Urlaub in Deutschland stark - und will diesen nun auch fördern. Gerade in den Sommermonaten lasse sich mit einem finanziellen Anreiz ein Stück Entlastung für die Tourismusbranche , "aber auch Freude für die Menschen bringen", sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Denkbar sind laut Söder beispielsweise Urlaubsgutscheine oder die steuerliche Absetzbarkeit von Ausgaben. "Ich bin da relativ offen", betonte der bayerische Ministerpräsident. Die Förderung des "Urlaubs daheim" solle vor allem jenen helfen, "die nicht so viel Geld haben und sich so was nicht so leisten können". Für diese Idee will der CSU-Chef in der Großen Koalition werben.

Söder mit Blick auf Italien und Spanien skeptisch

In diesem Zusammenhang erneuerte Söder sein Plädoyer dafür, in diesem Sommer den Urlaub möglichst in Deutschland zu verbringen. Er erinnerte daran, dass vor ein paar Wochen viele Deutsche aus dem Ausland nach Hause geholt werden wollten. Mit Blick auf Urlaub im Ausland sei er "sehr zurückhaltend", betonte der CSU-Chef.

Er glaube nicht wie Außenminister Heiko Maas (SPD), "dass wir heute schon Pläne vorgeben können, dass wir in einem Monat schon wieder in Italien und in Spanien sind oder in Frankreich." Auch diese Länder selbst seien da noch eher zurückhaltend. "Insofern sollten wir nicht vorpreschen. Wir bewegen uns im Moment auf sehr dünnem Eis." Daher rate er vor überstürzten Aktionen ab.

"Überall in Deutschland wunderschöne Gegenden"

Auch hierzulande gebe es Möglichkeiten, ans Meer oder in die Berge zu fahren. "Es gibt überall in Deutschland wunderschöne Gegenden", betonte der CSU-Politiker - auch in Nordrein-Westfalen, im Harz, in der Sächsischen oder der Fränkischen Schweiz oder in Niederbayern. "Die Infrastruktur ist da, die Gesundheitsversorgung ist perfekt."

Söder fügte hinzu: "Ich finde, wir sollten doch jetzt das, was wir in diesem Jahr erlernt haben, nicht wieder verlernen. Erlernt haben wir, dass wir das, was wir in unserem Land haben, schätzen. Viellicht können wir da einen Impuls dafür setzen."

Maas macht Hoffnungen auf Sommerurlaub im Ausland

Außenminister Maas hatte zuvor Hoffnung darauf gemacht, dass ab Mitte Juni Reisen in einige beliebte Urlaubsländer wieder möglich sein könnten. Bis 15. Juni gilt noch eine weltweite Reisewarnung, die Maas danach in "Reisehinweise" umwandeln will. Dafür sollten in den nächsten Tagen Kriterien entwickelt werden, sagte er am Morgen im ZDF.

Diese "Reisehinweise" sollen den Menschen laut Maas eine Entscheidungsgrundlage dafür geben, wohin sie reisen könnten und wohin vielleicht noch nicht. Der Minister stellte aber klar: "Der Urlaub wird dieses Jahr nicht so sein, wie der, den man aus der Vergangenheit kennt." Denn die Corona-Pandemie sei noch nicht überwunden.