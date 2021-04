Söder will Merkel in Kanzlerfrage einbeziehen

CSU-Chef Markus Söder will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eng in die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur miteinbeziehen. Das teilte der bayerische Ministerpräsident der Zeitung "Bild am Sonntag" mit: "Es muss ein gemeinsamer Wahlkampf mit der Bundeskanzlerin werden. Ein Unions-Kandidat kann ohne Unterstützung von Angela Merkel kaum erfolgreich sein".

Söder liegt in Umfragen vorne

Auch Umfragen seien ein wichtiger Maßstab für diese Entscheidung, betonte Söder. Im jüngsten ARD-DeutschlandTrend zur K-Frage ist Söder der klare Gewinner: 54 Prozent der Befragten sprechen sich für ihn aus. Sein Konkurrent, CDU-Chef Armin Laschet, kann nur bei 19 Prozent punkten. Noch deutlicher ist der Unterschied unter Unionsanhängern: Vier von fünf Befragten halten Söder für einen guten Kandidaten, Laschet traut das nicht mal ein Drittel zu.

CDU-Chef Laschet leiste als Ministerpräsident des größten Bundeslandes NRW großartige Arbeit, so Söder: "Es geht aber nicht um die Frage von zwei Personen und deren persönliche Ambitionen, sondern um die Zukunft der Union und des gesamten Landes". Söders Amtsvorgänger als CSU-Chef und Ministerpräsident, Horst Seehofer, sprach sich in der "Welt am Sonntag" für eine schnelle Entscheidung in der Kandidatenfrage aus: "Gleich nach Ostern müssen die personellen und inhaltlichen Fragen zügig geklärt werden", sagte der Innenminister.