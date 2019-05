Söder will Klimaschutz steuerlich belohnen

Klimaschutz und Artenschutz stünden hoch auf der Agenda im Freistaat, bekräftigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Gespräch mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Beim Klimaschutz sei ein Konzept gefragt, das auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten funktioniere, "ein Gesamtkonzept mit zwei Säulen: Innovation und Belohnung". In den letzten Jahren seien zu oft kurzfristige Maßnahmen beschlossen worden. "Es braucht ein klares Bekenntnis", so Söder.

Söders Vorschlag: Steuerfreiheit für E-Autos

Wichtig sei es, Anreize für Klimaschutz zu schaffen. So könne der Umstieg auf Elektroantrieb "belohnt" werden – mit Steuerfreiheit für die Fahrzeuge, kostenlosen Parkplätzen und der Möglichkeit, auf Busspuren zu fahren, sagte Söder. Dies bestrafe auf der anderen Seite nicht diejenigen, die es sich nicht leisten könnten, gleich umzusteigen. Auch eine Veränderung der Erbschaftssteuer kann sich der CSU-Parteivorsitzende vorstellen.

"Wer eine Wohnung oder ein Haus erbt, soll keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen, wenn er eine komplette energetische Sanierung macht. Eine optimale Win-Win-Situation." Ministerpräsident Markus Söder

Außerdem forderte er eine "Klima-Innovation". So werde beispielsweise in Bayern bereits an einer neuen Generation von Batterien für E-Autos geforscht.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner warf der Großen Koalition vor, aus den Fridays-For-Future-Demos keine wirklichen Konsequenzen zu ziehen. Maßnahmen zum Klimaschutz würden vertagt, anstatt sie dringlich zu verhandeln, etwa der angekündigte Kohleausstieg.

Schäfer-Gümbel: SPD braucht Neuausrichtung

Im Zusammenhang mit den Personaldebatten in der SPD nach dem niederschmetternden Wahlergebnis der Partei bei der Europawahl machte Söder deutlich, dass er sich ein Ende dieses innerparteilichen Streits wünsche.

"Wenn sich die Kevin Kühnerts durchsetzen, und darum geht es ja, die wollen den Weg so nach links außen machen- mit Steuererhöhungen, mit sozialer Umverteilung, eben nicht mit Abbau von Soli oder mit Forschung und Innovation. Die wollen ein Deutschland von gestern.“ Ministerpräsident Markus Söder

Ein Land wie Deutschland brauche eine stabile und seriöse Regierung, so Söder. Die Menschen wünschten sich Lösungen und kein Parteigezänk. Die Große Koalition sei hier "auf jeden Fall herausgefordert".

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sprach von einer grundsätzlichen Debatte über die Ausrichtung der SPD, die momentan geführt werde. Das Wahlergebnis zeige, dass die Partei etwas grundsätzlich falsch gemacht habe, was die Ausrichtung angehe.

Söder und YouTube: "Ich rate zu Gelassenheit"

Angesprochen auf den Umgang mit YouTubern, sagte Söder in der Münchner Runde, gesetzliche Regeln würden da nichts bringen. "Im Gegenteil", meinte der CSU-Vorsitzende. Denn im Internet sei eine "fünfte Gewalt entstanden", die ganz anders funktioniere. Als Antwort auf YouTuber Rezo hätte er sich ein Video gewünscht.

"Letztlich hat da halt jemand eine Meinung gesagt, die war sehr pointiert, die war zum Teil auch sehr hart für den ein oder anderen. Aber das findet in jeder Talkshow statt. Ich rate zu Gelassenheit." Ministerpräsident Markus Söder

Er selbst schaue sehr viele Videos auf der Plattform. Allerdings nicht von „YouTube-Stars“. Vielmehr seien es Aufzeichnungen von Fernsehsendungen oder alte Filme, die er sich dort ansehe. "Oder was ganz besonders Tolles: Alte, erfolgreiche Club-Spiele", so der bekennende Fan des 1. FC Nürnberg. "Die kann man meistens noch bei YouTube sehen. Und da freue ich mich daran."