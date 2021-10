Söder und Laschet würdigen Stoiber - sprechen sie nur von ihm?

Armin Laschet spricht seltsam leise. Kleinlaut, dürften manche denken, die in den Stuhlreihen vor ihm sitzen: viele CSU-Würdenträger, aber nicht nur, auch ein paar Staatsminister sind da, und auch Bundestagsabgeordnete sind in die Hanns-Seidl-Stiftung gekommen. Mancher drückt seine Überraschung aus darüber, dass Armin Laschet tatsächlich auch da ist. Dass er sich "das antut", sagt einer. Laschet selbst sagt, er sei ja fast wöchentlich in Bayern. Erst der CSU-Parteitag, dann, vor genau einer Woche, der Wahlkampfabschluss der Unionsparteien, jetzt die Geburtstagsfeier. Es soll locker klingen.

Stoibers Tugend: Kritik nur nach innen

Er hätte Edmund Stoiber gern ein anderes Geburtstagsgeschenk mitgebracht als dieses Wahlergebnis, sagt Laschet. Völlige Stille im Saal - was kommt jetzt? Entwarnung: Er wolle nicht über Jamaika reden, sagt Laschet, sondern über Stoiber. Ein Mann, der Loyalität geübt habe und Kritik immer nach innen gerichtet habe, diese Tugend habe Stoiber gelebt. Er wünsche sich, dass es so bleibe zwischen CDU und CSU, dass "wir raufen und uns danach wieder zusammenraufen".

Schöne Worte. Drei Meter vor dem Kanzlerkandidaten, der das ja immer noch ist, sitzt nicht nur Edmund Stoiber. Sondern auch sein Nachfolger. Was Markus Söder denkt in diesem Moment, ist unklar. Wie auch unklar ist, ob Laschet seine Stoiber-Lobeshymne vielleicht als Botschaft an den aktuellen CSU-Vorsitzenden richtete, nach dem Motto: Markus, warum bist du nicht loyal?

Blume: "Was sich liebt, das neckt sich"

Bei Söder stellt sich die gleiche Frage. "Diese Leidenschaft! Dieses Interesse am Detail!" So bejubelt der CSU-Vorsitzende seinen politischen Ziehvater. "Die Konservativen bewundern dich, die Modernen interessieren sich für dich." So weit, so Stoiber-gerecht. Aber ist es auch eine Anspielung auf Laschets strategisches Scheitern? Auf die Profillosigkeit der Union im Wahlkampf, die sowohl Konservative als auch Veränderungswillige abschreckte? Man braucht nicht allzu viel Phantasie für diese Lesart. Einer, der ihr zuneigt, ist CSU-Generalsekretär Markus Blume: "Es ist wie unter besten Schwestern: Was sich liebt, das neckt sich."

Aber eben nur über Bande. Eine Bande namens Stoiber. Der 80-Jährige ist an diesem Abend nicht nur Jubilar, er ist auch eine große Projektionsfläche der beiden Parteichefs.

Laschet und Söder reden kaum miteinander

Kein einziges Mal geht Söder Laschet in seiner Rede direkt an. Das wäre, nebenbei bemerkt, auch im Zwiegespräch, abseits der Bühne, nicht möglich gewesen: Söder hatte Laschet zwar vor der Hanns-Seidl-Stiftung begrüßt, protokollarisch korrekt, für die Fotografen. Drinnen reden die beiden Parteichefs dann aber kein Wort mehr miteinander.

Offener Angriff nur gegen Schäuble

Der einzige, den Söder in seiner Rede offen attackiert, ist Wolfgang Schäuble. "Manche machen immer denselben Fehler", sagt er über den scheidenden Bundestagspräsidenten. Es geht eigentlich um den Bundestagswahlkampf 2002, Stoiber war Kanzlerkandidat der Union. Söder suggeriert, Stoiber sei damals auch wegen Schäubles Haltung zum Irakkrieg an Gerhard Schröder gescheitert. Während Schröder den Krieg ablehnte und sich die damalige CDU-Parteichefin Merkel zumindest nie offen dafür aussprach, wollte Schäuble als Fraktionsvize eine deutsche Beteiligung offenhalten. Damit habe er der Union den Vorwurf der Kriegstreiberei eingebrockt. Unbestritten ist jedenfalls, dass Schröders Anti-Kriegs-Haltung zu seinem Wahlsieg beitrug.

Schon damals habe Schäuble auf der falschen Seite gestanden, soll das wohl heißen, wie auch jetzt wieder: Es war bekanntlich Wolfgang Schäuble, der sich mächtig an die Seite Laschets stellte und ihn gegen Söder als Kanzlerkandidaten durchdrückte.