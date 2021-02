Söder und Kretschmann für mehr Pragmatismus bei Impfreihenfolge

Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, plädieren für mehr Pragmatismus bei der Impfreihenfolge. Söder bekräftigte in der "Bild am Sonntag", der Impfstoff von Astrazeneca solle bundesweit für alle Menschen freigegeben werden, die eine Impfung wünschen.

Söder: Bevor Impfstoff liegen bleibt, den impfen, der will

Angesichts Hunderttausender ungenutzter Dosen will Söder den Impfstoff von AstraZeneca freigeben: "Bevor er liegen bleibt, impfen, wer will", sagte Bayerns Regierungschef der "Bild am Sonntag". Es dürfe keine Dosis übrig bleiben oder weggeschmissen werden. Jeder Geimpfte schütze sich und andere. "Wir müssen beim Impfen Tempo machen", mahnte Söder. Jeder Tag zähle. "Es kann nicht sein, dass einerseits zu wenig Impfstoff vorhanden ist, aber andererseits AstraZeneca in hohen Zahlen nicht verimpft wird. "Dazu solle für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers die Impfreihenfolge gelockert werden.

Man könne es sich nicht leisten, "dass Impfstoff herumsteht und nicht verimpft wird, weil Teile der Berechtigten ihn ablehnen", so auch Kretschmann gegenüber der "Welt am Sonntag". In diesem Fall "müssen wir dieses strenge Regiment auflockern und Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären". Solange der Impfstoff Mangelware sei, sei die Priorisierung aber sehr wichtig, betonte der Grünen-Politiker.

Bisher nur 15 Prozent des AstraZeneca-Präparats verimpft

Einen Alleingang will Bayern dem Bericht zufolge aber nicht starten, vielmehr strebe man eine bundeseinheitliche Regelung an. Laut Söder solle mit der Freigabe auch über die Hausärzte verimpft werden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch erklärt, dass von den bis zum 23. Februar gelieferten 1,45 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca nur etwa 240.000 verimpft worden seien. Dies entspricht rund 15 Prozent.

Der Sprecher verwies aber darauf, dass man auch zwischen den Prioritätsgruppen wechseln könne, ohne die Impfverordnung ändern zu müssen. Sobald alle Menschen in der ersten Gruppe ein Impfangebot bekommen haben, könne man auch die Menschen in der zweiten Gruppe bedenken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte die Bundesländer auf, diese Möglichkeit zu nutzen.

AstraZeneca bald auch für ältere Menschen empfehlen

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte am Freitagabend im "heute journal" des ZDF angekündigt, den Impfstoff von AstraZeneca schon bald auch für ältere Menschen empfehlen zu wollen. "Das ist möglich und das werden wir auch tun", sagte Mertens. Die Stiko hatte den Impfstoff zunächst mangels ausreichender Daten nicht für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Nun werde es "sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen". Dies auch, da nun der Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson in den USA zugelassen wurde.