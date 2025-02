Söder sieht Union nach Merz-Vorstoß im Bundestag gestärkt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Union nach den umstrittenen Abstimmungen zur Migrationspolitik im Bundestag gestärkt. "Es war eine wichtige Woche, weil die Union glaubwürdig dargestellt hat, dass sie eine Asylwende will und nicht das Gleiche wie die letzten zehn Jahre", sagte der CSU-Chef am Samstag in Pullach. Der Vorstoß von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sei eine "Leitentscheidung" gewesen.

CSU-Chef sieht Riesenschritt nach vorne in der Glaubwürdigkeit

Die CSU stand Söder zufolge immer für die Begrenzung der illegalen Migration. Nun habe auch die CDU klargemacht, "dass sie es ernst meint und dass sie eine andere Asylpolitik, eine andere Migrationspolitik in Deutschland will". Das sei ein Riesenschritt nach vorne in der Glaubwürdigkeit gewesen.

Die Union hatte am Mittwoch als Reaktion auf die Messerattacke von Aschaffenburg einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mithilfe der AfD im Bundestag durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf mit ähnlicher Stoßrichtung war am Freitag gescheitert - in der Unionsfraktion gaben nach Angaben des Bundestags zwölf Abgeordnete ihre Stimme nicht ab.

Mit Blick auf die Abweichler in der Union bei der Abstimmung sagte Söder, die Einigkeit in der Union sei ganz groß. Die CSU sei ohnehin geeint, da alle CSUler mitgestimmt hätten. Man habe eher bei anderen Parteien wie der FDP gemerkt, dass da große Verwerfungen seien.

Söder: Wollen einen Neuanfang in der Asylpolitik

Söder zufolge geht Merz gestärkt aus der Debatte hervor, weil die Mehrzahl der Menschen erkenne, "dass wir es ernst meinen und eine wirkliche Veränderung haben wollen". Zehn Jahre hätten CDU und CSU darüber gestritten, was der richtige Weg in der Migration sei. "Heute sind wir wieder einig in einer Linie."

Söder betonte, es sei nicht ganz entscheidend, ob der Gesetzentwurf angenommen wurde, sondern das grundsätzliche Signal, das dahinterstehe: "Dass man es ernst meint, dass man eine Wende will, dass man sich abkehrt von dem, was im Jahr 2015 an Fehlern passiert ist." Dass man einen Neuanfang in der Asylpolitik, in der Migrationspolitik machen will.

Fakt sei jedoch, dass die Grünen gezeigt hätten, dass sie mehr statt weniger Migration wollten. "So ist für mich relativ klar, dass Schwarz-Grün keine Zukunft hat", betonte der Ministerpräsident.

Grüne: Söder hat politische Mitte verlassen

Nach Ansicht der Münchner Grünen-Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer hat Söder "den Konsens der politischen Mitte" verlassen. Söder habe sich mehrfach "für rechtspopulistische Scheinlösungen" entschieden, "die nicht mal einer juristischen Prüfung standhalten würden", sagte Schäfer im Interview mit BR24 im BR Fernsehen. Dafür habe er zusammen mit Kanzlerkandidat Merz "Mehrheiten mit Rechtsradikalen" gesucht. Mit Blick auf Merz kritisierte Schäfer, dieses Verhalten sei für einen Kanzlerkandidaten einer demokratischen Partei "absolut unwürdig".

Die Grünen-Abgeordnete erklärte weiter: "Ich wünsche mir, dass wir zurückkehren zu einer sachorientierten Debatte, wo wir darüber sprechen, wie wir unser Land sicherer machen. Aber feststeht: Mit Rechtsradikalen Mehrheiten zu suchen, das wird unser Land unsicherer machen. Wir müssen dieses Thema der Migrationspolitik anders diskutieren." Und weiter: "Wir dürfen uns nicht auf populistische Scheinargumente einlassen."

Sie hoffe sehr, dass im Bundestagswahlkampf nun auch wieder Raum für andere Themen sei, "denn es ist absolut falsch, dass Migrationspolitik das größte Problem in unserem Land ist. Es gibt Herausforderungen in den Kommunen. Wir müssen zum Beispiel mal darüber reden, warum wir eigentlich immer die gut integrierten Fachkräfte abschieben und nicht diejenigen, die wirklich Straftaten begangen haben."

Söder schließt Zusammenarbeit mit der AfD aus

Nach Aussage Söders wird es eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD nicht geben. "Wir garantieren, ich garantiere, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird", sagte Söder. "Die Aktion dieser Woche ist, auch wenn es die AfD nicht versteht, gegen sie gerichtet." Die AfD sei keine Partei, die für die Zukunft des Landes steht. Die Brandmauer stehe nicht nur, sie sei stärker denn je.

