Söder sieht Lieferung weiterer schwerer Waffen kritisch

Nach dem Ja des Bundestags zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sieht der CSU-Vorsitzende Markus Söder Rufe nach weiterem Kriegsgerät kritisch. Er halte die Entscheidung des Bundestags zwar für richtig, sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Münchner Merkur". "Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Stück für Stück selbst Kriegspartei werden - bei aller notwendigen Unterstützung für die Ukraine." Söder beklagte, dass jetzt schon über weitere Leopard-Panzer-Lieferungen gesprochen werde. "Bei dieser Spirale habe ich kein gutes Gefühl."

Der Bundestag hatte am Donnerstag der Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine zugestimmt und mit breiter Mehrheit einen gemeinsamen Antrag von Ampel-Koalition und Union beschlossen. Am Dienstag hatte die Bundesregierung die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern der deutschen Rüstungsindustrie genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine abgegeben werden. Vor dem Ukraine-Krieg galt der Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern.

Söder: "Man kann jetzt nichts mehr ausschließen"

Mit Blick auf Russlands Atomwaffen-Drohungen sagte der CSU-Chef: " Ich hätte nicht gedacht, dass Putin diesen Krieg beginnt und diese Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht. Deshalb kann man auch jetzt nichts mehr ausschließen." Er sei für konsequenten Schutz der Nato, die Stärkung der Bundeswehr und die Hilfe für die Ukraine. "Aber wir sollten alles bedenken und abwägen." Verwundert zeigte sich Söder über die "Euphorie", mit der manche über immer größere Waffenlieferungen sprächen "und sich womöglich in einen Krieg hineinreden".

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer betonte derweil, die Union habe einen gewichtigen Anteil daran, dass Deutschland nun schwere Waffen an die Ukraine liefere. Die Bundesregierung sei in dieser Frage lange völlig uneins und planlos gewesen, sagte er der "Welt". "Die Union hat mit ihrem Antrag die Ampel unter Druck gesetzt. Das hat nun zu einem gemeinsamen Antrag der Ampel und der Union geführt."

Prominente warnen vor Weltkrieg

In einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnen mehr als zwei Dutzend Prominente aus Kultur, Politik, Medien und Wissenschaft vor einem dritten Weltkrieg. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen "könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen", heißt es in dem Schreiben. "Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem Nato-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen."

Appell an Scholz

Zu den 28 Erstunterzeichnern zählen die Schauspieler Lars Eidinger und Edgar Selge, die Musiker Reinhard Mey, Christoph, Karl und Michael Well, die Schriftsteller Marin Walser und Juli Zeh, die Kabarettisten Dieter Nuhr und Gerhard Polt, die Journalisten Alice Schwarzer und Ranga Yogeshwar sowie die Grünen-Politikerin Antje Vollmer.

Die "russische Aggression" verurteilen sie als Bruch des Völkerrechts. Dennoch dürfe die Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt nicht in Kauf genommen werden. Die Unterzeichner loben Kanzler Scholz dafür, dass er "bisher so genau die Risiken bedacht" habe. "Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern." Scholz müsse alles dazu beizutragen, "dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können".

Mehrheit der Bundesbürger für Lieferung schwer Waffen

Die neue saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) verteidigte die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. "Das ist eine ganz schwere Entscheidung, und das ist auch ein schmaler Grad auf dem wir uns bewegen", sagte sie im BR24-Interview. Aber es gelte, die Kämpfenden in der Ukraine zu unterstützen. Und wenn die Lieferung schwerer Waffen helfe, diesen Krieg zu beenden, dann müsse man diesen Schritt auch gehen. Zugleich betonte sie: "Aber jeder nächste Schritt ist immer auch einer, der gut abgewogen sein muss."

Laut dem neuen ZDF-"Politbarometer" hält mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Bundesbürger die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine für richtig. 39 Prozent sind dagegen. Im März sah das Bild noch ganz anders aus: Damals waren 63 Prozent dagegen und nur 31 Prozent dafür.

59 Prozent der Menschen in Deutschland sind jetzt der Meinung, dass mit der Lieferung schwerer Waffen die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Staaten steigt, gut ein Drittel (36 Prozent) glauben das nicht. Generell meinen nur 38 Prozent, dass der Krieg auf die Ukraine beschränkt bleibt, während 54 Prozent damit rechnen, dass Russland auch noch andere Länder angreifen wird.